Más de 3.000 conductores sancionados por exceso de velocidad en Costa Rica

Durante el 2025, la velocidad volvió a ser la conducta vial más letal, cobrando la vida de 161 personas en el país

Por Damián Arroyo C.
Más de 3.000 multas por velocidad se registraron entre enero y setiembre. 181 casos superaron los 120 km/h. (Alonso Tenorio)







