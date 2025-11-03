Más de 21.000 personas sin agua este miércoles en Heredia y San Isidro: consulte si su comunidad está entre las afectadas

San Isidro y Heredia tendrán interrupciones de agua este miércoles por labores técnicas que impactarán a miles de usuarios.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció que este miércoles 5 de noviembre más de 21.000 personas enfrentarán interrupciones en el servicio de agua potable debido a trabajos programados en los cantones de Heredia y San Isidro.

En Heredia, la suspensión se dará entre las 9 a. m. y las 3 p. m. por la instalación de un nuevo hidrante. Según informó la entidad, serán 6.744 personas las afectadas en las siguientes zonas:

Centro : urbanización San Fernando, Santa Elena y Esperanza 1.

: urbanización San Fernando, Santa Elena y Esperanza 1. San Francisco: urbanizaciones Esperanza 1, 2 y 3; calle La Fosforera; Plaza Bratsi; alrededores de Samboro, Suzuki y Ashley Furniture; Materiales Zeta; Servicentro La Esperanza; Fábrica Centroamericana Niples; Mall Paseo de Las Flores; calle principal de Guararí; calle El Guayabal; condominio Las Flores y alrededores de la Ruta Nacional 3.

En San Isidro, el corte será entre las 7 a. m. y la 1 p. m. debido al lavado de un tanque de almacenamiento, lo cual afectará a 14.900 personas en los siguientes sectores:

Centro : casco central, urbanización San Isidro, Condominio Travolta, Núñez, Hogar Ancianos Albernia, urbanización Los Leones, calles Las Mercedes, Chaves y Viento Fresco; La Isidreña, barrio Lourdes, residencial El Portillo, urbanización Las Tejas, Sueño de San Isidro, Prado Montano, Fuerte Indio, Coopeisidreña, Villa Val A, B y C; calle Vilaseca, Colegio Seminario Josefino, cementerio San Isidro, y Santa Cruz (escuela e iglesia).

San Josecito : Centro, calle Cristo Rey, pozo Lomas Verdes, urbanización El Arroyo y Lotes Municipales.

San Francisco : Lubricentro San Francisco, urbanización Asovigui, alrededores de la plaza, calles Las Cruces y Aguacate, urbanización Valle Vistar, calle La Amistad, urbanización Las Mercedes y calle La Rinconada.

Concepción: calle Mercedes.

La ESPH recomendó a los vecinos hacer un uso adecuado del recurso hídrico y almacenar únicamente el agua necesaria durante las horas sin servicio.

Para más detalles o consultas, se encuentra habilitado el centro de atención al número 2562-3774, así como el sitio web www.esph-sa.com.