La justificación del Premio Nobel de la Paz 1987 no se hizo esperar: "No hay ninguna persona que me haya ayudado más en mi carrera política que Margarita –cuando quise ser diputado, cuando fui ministro, cuando fui secretario general del partido, cuando fui candidato a la Presidencia. Como Presidente, si alguien influyó en mí en momentos difíciles, sobre todo con la guerra en Centroamérica, fue Margarita".