El País

Lotería Nacional: salió el PREMIO MAYOR de este 14 de junio

Junta de Protección Social realizó este domingo un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, con un premio mayor de ¢175 millones por emisión

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Por Mónica Cerdas Gómez
Este 27 de abril se jugó el sorteo 4847 de la Lotería Nacional de la JPS.
Este 14 de junio se jugó el sorteo 4.905 de la Lotería Nacional de la JPS. (JOHN DURAN)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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