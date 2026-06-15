Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de premios del sorteo N.º 4.905 de este domingo 14 de junio

El premio mayor de este 14 de junio fue de ¢175 millones por emisión.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 14 de junio el sorteo ordinario número 4.905 de la Lotería Nacional.

El PREMIO MAYOR fue para el número 63 con la serie 987. Esta combinación repartirá ¢175 millones por emisión.

El segundo premio en importancia de la noche se lo llevó la combinación del número 91 con la serie 096. Los ganadores recibirán ¢30 millones por entero.

El tercer premio del sorteo fue para quienes compraron el número 27 con la serie 929. El entero de esa combinación pagará ¢14 millones.

A continuación, puede consultar la lista completa de premios y números favorecidos del sorteo de este 14 de junio: