El País

Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de premios del sorteo N.º 4.905 de este domingo 14 de junio

Revise aquí todos los números ganadores y premios del sorteo de la Lotería Nacional de este 14 de junio

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Por Mónica Cerdas Gómez
Mesa con boletos de lotería navideña y un letrero de "Cambio de premios", destacando los sorteos de consolación en Costa Rica.
El premio mayor de este 14 de junio fue de ¢175 millones por emisión. (José Cordero)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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