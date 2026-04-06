El País

¿Le quitaron las placas a su vehículo en Semana Santa? Así puede recuperarlos, según Cosevi

El Cosevi retomó funciones este lunes 6 de abril. Conozca los 5 pasos para recuperar su vehículo o placas.

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Por Yucsiany Salazar
Cosevi da detalles sobre cómo recuperar las placas o el vehículo. (Alonso Tenorio)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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