¿Le quitaron las placas a su vehículo en Semana Santa? Así puede recuperarlos, según Cosevi

Si durante Semana Santa le retiraron las placas o su vehículo por infracciones a la Ley de Tránsito, el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) informó sobre los pasos necesarios para recuperarlos.

Jeffrey Cervantes, director ejecutivo de Cosevi, señaló que desde este lunes 6 de abril se retomaron las funciones con normalidad, incluyendo la recepción de boletas y documentación para la entrega de vehículos y placas retenidas.

Según la institución, para gestionar la recuperación, los conductores deben cumplir con los siguientes cinco pasos:

Cita previa: Debe gestionarse en el sitio web oficial: www.csv.go.cr

Debe gestionarse en el sitio web oficial: www.csv.go.cr Boleta de citación: Cancelar la multa que originó la retención o presentar su impugnación.

Cancelar la multa que originó la retención o presentar su impugnación. Inspección técnica vehicular: Mantener al día la revisión (DEKRA).

Mantener al día la revisión (DEKRA). Derecho de circulación: Tenerlo vigente.

Tenerlo vigente. Documentación: Presentar los papeles correspondientes del vehículo y del propietario, según la normativa vigente.

“Es importante recordar que los oficiales de tránsito cuentan con un plazo de tres días hábiles para realizar la entrega de estos documentos. En ese sentido, es posible que la mayoría de las personas usuarias puedan gestionar su cita a partir del jueves 9 de abril, una vez que la información se encuentre debidamente registrada en el sistema institucional”, agregó Cervantes.

Eso sí, la institución recordó que la disponibilidad de citas depende de la actualización del sistema, por lo que aconseja verificar periódicamente la plataforma antes de realizar el trámite.

Para consultas adicionales, se habilitó la línea telefónica 2522-0815 con la plataforma de servicio.