Laura Chinchilla llama a votar el 1.º de febrero y arremete contra legado del gobierno de Rodrigo Chaves

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), hizo este 1.º de enero un llamado directo a la ciudadanía para que participe de forma masiva en las elecciones nacionales del próximo domingo 1.º de febrero.

Ese día, los costarricenses elegirán 60 cargos para el periodo 2026-2030: la Presidencia de la República, dos vicepresidencias y las 57 diputaciones de la Asamblea Legislativa.

En un mensaje difundido al inicio del nuevo año, Chinchilla sostuvo que el 2026 representa una “valiosa oportunidad” para el país, tras un 2025 que, a su criterio, estuvo marcado por la violencia, la agresión verbal y el temor a expresarse, una situación que calificó como inconcebible para la tradición democrática costarricense.

“Hemos dejado atrás un año marcado por la violencia física, la agresión verbal y el temor a hablar. Inconcebible en un país como Costa Rica, que siempre ha optado por la paz social y la tolerancia frente a las diferencias”, expresó la exmandataria.

Sin mencionar nombres de partidos ni candidatos, Chinchilla lanzó fuertes críticas a la administración saliente del presidente Rodrigo Chaves Robles, a la que señaló por no haber logrado contener la violencia criminal y por promover, según dijo, un clima de intimidación y discursos de odio.

Afirmó que el país se encuentra ante dos caminos opuestos: respaldar a quienes “han sido incapaces de liberar al país de la violencia criminal” y que “amenazan e intimidan a quienes discrepan”, o bien retomar la histórica civilidad costarricense como vía para impulsar los cambios que el país necesita.

“De lo que sí estoy segura es de que la respuesta está en nuestras manos y que, para ello, en un mes tenemos que salir masivamente a votar y a decidir”, subrayó.

La expresidenta cerró su mensaje con un deseo de año nuevo para la población y un llamado a que una ciudadanía informada, consciente y activa sea capaz de encaminar a Costa Rica hacia una ruta de paz, armonía y progreso, en medio de un proceso electoral que definirá el rumbo político del país para los próximos cuatro años.