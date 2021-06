-Sí, claro es el Papa, pero intrínsecamente por el solo hecho de ser el Papa su imagen recorre el mundo. No me gusta ser famoso, pero sí me gusta saber que cuando voy por la calle la gente me dice: `padre, gracias, usted me llegó al alma y me hizo cambiar, yo me iba a suicidar, yo iba a abortar...' Es hermoso saber que uno habla por radio y televisión y que el Señor toca los corazones y se convierten... Si es por esa causa, vale la pena estar en los medios.