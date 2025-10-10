El País

La ‘receta’ de siempre para controlar la hipertensión y la diabetes sigue siendo la más efectiva

Especialistas en medicina, nutrición y educación física señalan que pautas sencillas pueden prevenir y mantener bajo control estas enfermedades crónicas

Por Irene Rodríguez
El ejercicio físico reduce los riesgos de desarrollar enfermedades crónicas, fortalece el sistema inmune, los músculos y los huesos, mejora el estado de ánimo y potencia la función cognitiva.
El ejercicio físico reduce los riesgos de desarrollar enfermedades crónicas, fortalece el sistema inmune, los músculos y los huesos, mejora el estado de ánimo y potencia la función cognitiva.







