El País

Junieysis Merlo: Cenizas de joven asesinada en Santa Ana llegan a Nicaragua

Triste adiós en Nicaragua. Caravana recibió cenizas de Junieysis Merlo, víctima de crimen en Costa Rica.

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Por Julián Navarrete Silva
En la vela estuvieron presentes autoridades, familiares y amigos de Juneiysis Merlo.
En la vela estuvieron presentes autoridades, familiares y amigos de Juneiysis Merlo. (Tomada de Canal 4 Nicaragua./La Nación)







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Junieysis MerloAsesinada en Santa AnaCenizas de Junieysis llegan a Nicaragua
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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