Vecinos de Los Chiles esperan puente para ‘jubilar’ estañones y plataforma con la que cruzaron río por décadas

Por años, los vecinos de Los Chiles han arriesgado la vida cruzando el río Medio Queso en una plataforma de hierro que flota sobre estañones. (Cortesía del Inder)

Nadie sabe muy bien por cuántos años los pobladores de Medio Queso y Cuatro Esquinas, en Los Chiles, Alajuela, han utilizado unos viejos estañones de plástico y una plataforma de hierro para cruzar el río Medio Queso. Algunas personas dicen que esa manera de pasar de un lado al otro tiene más de 50 años allí.

¿Cómo funciona? De un lado suben las personas, motocicletas o vehículos a la plataforma, la cual está amarrada a los estañones para poder flotar, y desde el otro se opera un mecanismo manual para halarla. El precario paso representa un riesgo para la vida de los usuarios, pero es la forma más sencilla y económica de transportarse.

La otra opción es recorrer un camino de 31 kilómetros, que implicará mayor gasto de tiempo y dinero en combustible.

No obstante, el calvario para cruzar el río podría acabarse pronto. El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y la Municipalidad de Los Chiles anunciaron la inversión de ¢600 millones para instalar un puente ‘bailey’. La construcción, según las autoridades de esas instituciones, iniciaría en enero del próximo año y estaría lista antes de julio, aproximadamente.

El anuncio del Inder y el ayuntamiento local parece el más cercano a cumplir la promesa de un nuevo puente. En 2018, Jesús Vallecillo, agricultor local, relató a La Nación que, desde 2010, cada gobierno de turno les promete la instalación, pero no ocurre nada.

“Cada vez que utilizamos esta plataforma debemos pagar ¢2.000 por vehículo y ¢1.000 por cada motocicleta sin ningún tipo de seguridad. Lo peor de todo es que si un trabajador sale después de las 6 p. m. el pago se duplica, es decir, los carros pagan ¢4.000 y las motos ¢2.000. Por eso necesitamos urgentemente el puente, porque la gasolina está muy cara para hacer más de 30 kilómetros en lugar de 8 que son los que hacemos aquí”, declaró Greivin Mena, vecino de la zona.

La nueva infraestructura beneficiaría a casi 2.000 personas de comunidades fronterizas como Punta Cortés, El Cachito, Cuatro Esquinas, Combate, Isla Chica y La Trocha.

Los pobladores utilizan esta forma de cruzar el río para ahorrar tiempo y dinero.

Ayuda a productores Copiado!

Mena agregó que las fincas agrícolas de la zona tendrán mejores condiciones para sacar sus productos. El nuevo puente será de 54,8 metros de largo por 6,05 metros de ancho.

“Hoy (2 de setiembre) visitamos la zona, le traemos buenas noticias a los pobladores, ya que el pasado 22 de agosto el Inder transfirió un total del ¢330 millones a la Municipalidad de Los Chiles. La contrapartida del gobierno local es de ¢270 millones, para una inversión total de ¢600 millones, que permitirán mejorar la calidad vida de muchas familias, agilizar la salida de la producción y sobre todo terminar con el problema de la seguridad al momento de usar este paso improvisado”, expresó Eduardo Robert Ureña, presidente ejecutivo del Inder.

En marzo de 2018, María Vallecillo, docente de Medio Queso, tuvo un accidente serio cuando cruzaba ese río.

“Me fui al agua con todo y vehículo. La puerta no abría, no sé nadar y en ese momento sentí la muerte encima. Pensé que estaba respirando por última vez. De pronto, apareció en la orilla un hombre, era como un ángel enviado por Dios, que al ver lo que estaba pasando se lanzó al agua y sacando fuerzas que parecía no tener me rescató y llevó a tierra”, relató la mujer en esa oportunidad a este diario.

Los Chiles tiene una población superior a los 5.000 habitantes.