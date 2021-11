Rocío Aguilar: Los ¢78.000 millones del hueco presupuestario en Conavi nunca salieron de Hacienda

La exministra de Hacienda Rocío Aguilar aseguró, este martes, ante los diputados que integran la comisión especial que investiga irregularidades en obras viales, que los ¢78.000 millones que se han mencionado en diversas oportunidades como parte de un “hueco presupuestario” en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y que habrían ocasionado una supuesta malversación de fondos, nunca salieron de la caja del Estado.

“No conozco el detalle de en qué consiste la acusación, he visto lo que los medios han transmitido, lo que puedo afirmar es que lo que no hubo fue una transferencia que por ley le correspondía al MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) para que procediera a hacer la transferencia al Conavi (...) Era un giro previsto en el presupuesto que no fue posible realizar”, indicó Aguilar ante la consulta de la legisladora de Restauración Nacional, Xiomara Hernández, sobre la supuesta malversación.

La exjerarca de Hacienda explicó a los diputados los hechos que derivaron en el faltante de recursos del Conavi. Foto Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

La exjerarca detalló durante su intervención, que el faltante presupuestario, que se produjo a finales del 2018, tuvo su origen en el atraso del traslado de recursos del impuesto a la propiedad de los vehículos que se cobra con el marchamo, así como otras condiciones asociadas a la crisis fiscal que enfrentó el país ese año.

Además también dijo a los parlamentarios que el jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez Mata le solicitó buscar la manera para reintegrar los recursos que no habían sido girados y que debían reponerlos pues “era casi una obligación moral devolverle al MOPT lo que le había quitado, pero primero se atendió al sector social”.

En relación al tema de la moción creada por el exgerente de Adquisiciones del Conavi, Carlos Solís Murillo, para la recuperación de una parte de los recursos, la exministra alegó que era imposible que dentro del Consejo se estableciera de dónde saldrían los recursos, pues es responsabilidad de la Dirección de Presupuesto.

Los parlamentarios además le consultaron a Aguilar sobre el papel de “intermediario” que jugaba el exasesor presidencial, Camilo Saldarriaga, situación que negó y más dijo que Méndez se comunicaba directamente con ella durante los encuentros en el consejo de gobierno.

La comisión especial investigadora, aún tiene pendientes recibir en comparecencia al empresario Eladio Araya Mena, uno de los que habría realizado denuncias que dieron origen a la pesquisa que derivó en el Caso Cochinilla, además el actual ministro de Hacienda Elián Villegas y al responsable del MOPT.