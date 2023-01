MOPT pretende sancionar a Globalvia por fallas en ruta 27

Los constantes cierres por derrumbes en la carretera entre San José y Caldera motivaron al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a abrir cinco procesos sancionatorios contra la empresa Globalvia, concesionaria de la ruta 27.

El MOPT pretende que dicha compañía, de capital español, pague una multa por las interrupciones que ha sufrido el flujo vehicular entre diciembre del 2014 y la fecha, debido a fallas en los taludes de los kilómetros 38, 40, 44 y 45 de la vía.

Un derrumbe que se registró el 3 de junio en la carretera a Caldera, en el tramo entre Atenas y Orotina, obligó al cierre de la vía por 30 horas. Este es uno de los casos por los que el Consejo Nacional de Concesiones abrió un procedimiento, que podría resultar en sanciones para Globalvia, compañía a cargo de la ruta. | FOTO CORTERSÍA DE BOMBEROS DE COSTA RICA.

Uno de estos cierres ocurrió el pasado 3 de junio, cuando un derrumbe entre Atenas y Orotina, mantuvo cerrado el paso durante 30 horas.

El MOPT también reclama a Globalvia atrasos en la presentación de los estados financieros auditados del 2013.

De acuerdo con el contrato de concesión, la empresa debe enviar a la Administración, a más tardar el 31 de enero de cada año, un informe anual auditado que incluya los ingresos por el cobro de peajes y las estadísticas sobre el flujo vehicular.

La información debe enviarse con copia a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Sylvia Jiménez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), sostuvo que todos estos casos constituyen incumplimientos al contrato, pero manifestó que los montos de las eventuales multas todavía no están definidos.

Para imponer una sanción, el CNC debe activar un procedimiento administrativo que tarda cuatro meses.

Este diario realizó múltiples intentos para conocer la posición de Globalvia, pero no hubo respuesta de sus representantes.

La ruta a Caldera, con una longitud de 76,7 kilómetros, fue inaugurada en el 2010 , luego más de 30 años de atraso. Por esa vía, a su paso por Orotina, transitan 17.000 vehículos al día.

Denuncia falta de acción. Carlos Segnini, jerarca del MOPT, sostuvo que entre 2011 y 2014 el gobierno de turno “no hizo nada” por fiscalizar y sancionar al concesionario de la ruta 27.

“Antes de nosotros, prácticamente no se hicieron sanciones (...). Del 2011 al 2014 no se hizo nada; eso nosotros nos lo encontramos y lo que estamos pidiendo es una investigación para sentar responsabilidades”, aseveró.

Segnini detalló que la actual Junta Directiva del CNC detectó 16 irregularidades ocurridas entre febrero de 2010 y diciembre de 2011 que debieron ser sancionadas, pero que, según dijo, no generaron ninguna acción.

Edwin Rodríguez, secretario técnico del CNC en la administración anterior, rechazó las afirmaciones del ministro.

“Ya tengo un año de estar fuera del CNC y no sé de qué está hablando él y a qué procesos se refiere”, argumentó.

Rodríguez aseguró que durante su gestión se abrieron “infinidad” de procedimientos sancionatorios. Sin embargo, no recordó ninguno.

El exfuncionario alegó que imponer castigos no era una decisión que dependiera de él. “Si cabía la multa, se aplicaba; si no cabía, no se podía aplicar (...). Como le digo, hace un año yo me desconecté del CNC”, reiteró.

Pago. Sylvia Jiménez, secretaria del CNC, señaló que Globalvía canceló meses atrás una multa de ¢32 millones por el hundimiento registrado en setiembre de 2010 en el kilómetro 47, entre Concepción y Escobal de Atenas.

Este incidente provocó el cierre total de la ruta por 18 días.

Para remediar el problema, Autopistas del Sol, concesionario en ese momento, colocó dos puentes bailey provisionales.