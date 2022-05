Ministro de Obras Públicas dice que se va decepcionado por no completar obra en Los Hatillos

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, se llevará la “decepción” de no haber concretado los pasos a desnivel con los que la actual administración prometió aliviar los congestionamientos en la parte sur de la Circunvalación, específicamente en los cruces de los Hatillos 4 y 6.

Así lo admitió el jerarca este miércoles, al explicar que esas obras se vieron afectadas por problemas en los diseños contratados a la misma empresa responsable de la construcción.

“Me llevo la decepción de que un esfuerzo realizado en tiempo y en forma, con los recursos financieros, con carteles de licitación producidos por los técnicos del Conavi (Consejo Nacional de Vialidad), ahora requiera tiempo del mismo Conavi para aprobar los diseños”, dijo.

Méndez no ocultó su molestia porque se encargó diseño y construcción al mismo contratista para hacerlo responsable y evitar reclamos posteriores, pero no funcionó.

“Entonces es inconcebible para mí, que el Conavi deba entender que debe rediseñar el proyecto para asumir la responsabilidad”, aseveró.

Esos dos pasos inferiores fueron adjudicados a la empresa MECO por un monto de ¢4.500 millones, en el caso de Hatillo 4, y ¢2.800 millones, para el de Hatillo 6. Los plazos de ejecución para estas dos obras son de 15 y 18 meses, respectivamente.

[ Obras quedan en papel: presas en La Galera y los Hatillos seguirán al menos dos años más ]

Los pasos a desnivel permitirían eliminar los semáforos en las intersecciones a fin de que los vehículos transiten por la Circunvalación sin detenerse. (Rafael Pacheco Granados)

Dentro de dos años

En una entrevista con La Nación, la semana anterior, Méndez Mata también hizo ver su descontento con esta situación pues, según dijo, provocará que la ejecución comience hasta el 2024.

“Cuando yo digo ‘pero si yo planteé la solución de los Hatillos’, ahora que pregunto cuándo va a estar la revisión de los diseños y me dicen que se podrá dar la orden de inicio en enero del 2024 porque no se puede dar la revisión de los diseños, cuando los diseños fueron hechos por un privado. Imagínese el contrasentido y la pena que yo siento de que me den ese tipo de contestación”, manifestó.

La directora del Conavi, Hannia Rosales, explicó meses atrás que en el caso de Hatillo 4 los atrasos obedecieron a que se propuso una ampliación en el alcance del proyecto a fin de incluir una serie de mejoras peatonales. Sin embargo, el ajuste no se aceptó porque significaba un aumento considerable en el presupuesto y se buscó una alternativa de menor costo.

El segundo intercambio en Hatillo 6, también se suspendió por una propuesta de ajuste en el diseño, debido a que había un paso peatonal que quedaba en medio de la obra y que, de igual manera, implicaba una inversión mayor.

Ambos proyectos quedaron varados en junio del año pasado, cuando estalló el escándalo por supuesta corrupción en obras viales del llamado Caso Cochinilla.

Incluso, el expediente judicial hace referencia a las presiones que habrían ejercido representantes de MECO para hacerse con la adjudicación de las obras en Hatillo 4.

Sobre el tercer paso que estaba planeado construir en Hatillo 8, el Conavi aún esperaba un análisis financiero para determinar si avanzan con la propuesta.