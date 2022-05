Llegó el tren a Oreamuno con un solo viaje para probar demanda

Y el tren llegó a Oreamuno Los pobladores de esa comunidad de Cartago disfrutan de este servicio desde este 2 de mayo

Aunque la mañana comenzó fría y nublada en Oreamuno, el calor humano abundó en la estación del tren, ubicada en calle la Petra, hasta donde llevaron los primeros viajeros para estrenar el servicio desde esta comunidad cartaginesa.

El tren salió 6:15 a. m., con rumbo a la capital, pasando por las estaciones de la basílica de los Ángeles, Cartago centro y Tres Ríos. Los ocupantes fueron principalmente trabajadores, como Erick Moya, quien labora en Calle Blancos de Goicoechea y se convirtió en el primer pasajero en abordar.

“Anteriormente, tenía que tomar un bus que me llevara al centro de Cartago. Hoy salí 5:35 a. m. de mi casa y me vine caminando; me estoy ahorrando 30 minutos de tiempo y ¢300 por día. Me parece genial que ahora esté saliendo de aquí porque además es más cómodo y rápido para llegar a nuestros trabajos, porque se evitan las presas”, comentó este vecino de El Bosque de Oreamuno.

Tambien Germán Coto Silesky, otro lugareño, exaltó las ventajas, pues aunque se tiene que levantar un poquito más temprano se ahorrará 20 minutos de viaje, estará más temprano en su trabajo y evitará presas. “Ahorro dinero también, porque el combustible está muy caro”, aseguró.

Unas 50 personas madrugaron para tomar primer que salió desde la estación de Oreamuno, este 2 de mayo, como parte de un plan piloto. Foto: Keyna Calderón

Estos cartagineses se benefician del plan piloto que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) comenzó este 2 de mayo con un único viaje a San José, por las mañanas. La presidenta de la institución, Elizabeth Briceño, explicó que el objetivo consiste en aumentar los servicios a lo largo de tres meses, hasta llegar a siete recorridos tanto en la mañana como en la tarde.

“Vamos a ir viendo el flujo de pasajeros y la demanda que hay, para tener horarios definitivos. La esperanza que tenemos es que el servicio sea continuo”, expresó la jerarca.

Así lo experan también Wálter Umaña Vega o Beatriz Silesky, otras de las primeras usuarias.

“Es una gran facilidad de transporte para los que trabajamos en el área metropolitana, trabajo en Tres Ríos en el Poder Judicial y antes tomaba dos buses para llegar y era demasiado el tiempo que transcurría, lo que me hacía perder mucho tiempo de mi vida viajando de bus en bus”, comentó Umaña.

Silesky, quien viaja a la Universidad Latina, también agradeció esta posibilidad que tenían años de estar esperando. Ahora disfruta caminar hasta la estación y ahorrarse tiempo y dinero.

En total, unas 50 personas salieron de la estación de Oreamuno en el tren con capacidad para 379 pasajeros, que poco a poco se fue llenando conforme avanzó el viaje a San José.

También el alcalde Erick Jiménez Valverde, manifestó su satisfacción porque finalmente hoy se concretara esta meta, para la cual la Municipalidad aportó invirtió en mejoras para el andén, como los ¢23 millones en la rehabilitación de una rampa para personas con discapacidad.

“Esperamos que la gente responda de manera positiva a este servicio y que en los próximos meses se pueda ampliar con más horarios. Tuvimos que esperar alrededor de 10 años para la llegada del tren, esta estación se construyó hace aproximadamente cuatro años”, dijo el jerarca.

Jiménez informó de que ya coordinó con la Fuerza Pública para que haya vigilancia constante. Además, esperan colocar en no más de 15 días unas luminarias con paneles solares.