Hoy hace 50 años: Desmantelaban hangares de aeropuerto de La Sabana

Historicos de Octubre (alonso tenorio)

Texto original publicado el 22 de octubre de 1971

Se informó ayer en Casa Presidencial que había comenzado el desmantelamiento de los hangares de “La Sabana”. La empresa CAFLOSA fue la primera en iniciar este trabajo. Simultáneamente, se acondiciona el aeropuerto de Pavas en la mejor forma. El Ministro de la Presidencia con recargo de Transporte, Gonzalo Solórzano, dijo ayer que “Pavas ya está trabajando y se nota un gran movimiento”.

Respecto al traslado, el diputado Longino Soto Pacheco dijo que visitó el día de ayer las instalaciones del nuevo campo de aterrizaje, en fin de formarme un criterio sobre los hechos. “En esto del traslado, creo se ha producido una enorme confusión”, explicó el doctor.

“El actual aeropuerto de Pavas no es más que una pista de aterrizaje, sin terminar; óigase bien, sin terminar, ya que le falta la capa de asfalto que por lo visto se quedará para las calendas griegas. Y por si esto fuera poco, no hay torre de control, pues un gallinero que apresuradamente está construyendo, no puede llamarse torre de control.

“Pero de una vez por todas, y con absoluto conocimiento del problema no solamente como ciudadano, sino como diputado y como piloto, debo dejar bien claro que ningún usuario de La Sabana se opone al traslado de ese lugar. Máxime si tomamos en consideración que La Sabana está muy lejos de ser un lugar que como pista de aterrizaje llene todos los requisitos necesarios, y mucho menos en la actualidad en que está en completo abandono”, concluyó el diputado.

En otras noticias:

El ‘omelette’ más grande del país

Varios miles de docenas de huevos de gallina quedaron desparramados ayer en la autopista General Cañas, en el cruce entre la carretera a San Antonio de Belén-Heredia y la vía principal. El cargamento de huevos venía en una pequeña camioneta que los trasportaba desde San Antonio a Heredia.

El chofer del vehículo, un hombre de apellido Chaves, dijo que observó todas las precauciones para cruzar la autopista. Señaló que a lo lejos divisó un auto que al parecer, venía a mayor velocidad de la que calculó. Cruzó la autopista y el otro vehículo, propiedad de una institución bancaria, chocó contra la camioneta, la medio aplastó y desparramó los huevos en seis metros a la redonda.

El choque se produjo a las once de la mañana. Chaves y el otro conductor, un hombre no identificado, sufrieron apenas golpes leves. Las pérdidas sin embargo, son grandes.

Explosión de gas destrozó comercios en Glasgow

Una violenta explosión sacudió ayer la zona comercial de esta ciudad, provocando la caída de varios techos bajo los cuales quedaron numerosos clientes y vendedores. Los primeros informes de la policía, dicen que por lo menos seis personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en el atentado que conmovió a varios comercios de la calle Clarkson en esta ciudad.

Por el momento, no se sabe qué fue lo que motivó la explosión que se produjo en momentos en que varios trabajadores estaban haciendo reparaciones ante una despensa. Un total de 15 negocios ubicados en un tramo de cien metros resultaron afectados por el estallido.

Un testigo dijo que unos 20 automóviles que se hallaban en un parque de estacionamiento en la azotea de un edificio, cayeron sobre los escombros, aumentando la destrucción.