Funcionarios en el MOPT acumulan hasta 200 días de vacaciones

A pesar de los reiterados llamados de atención desde hace más de tres años, directores y subdirectores de dependencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), continúan acumulando decenas, y en algunos casos centenares, de días de vacaciones correspondientes hasta a ocho períodos.

Así lo indican advertencias de la Auditoría Interna de esa entidad, dirigidas a las jefaturas de las divisiones de Obras Públicas, Transportes, Administrativa y Tránsito, en relación con los saldos de días de descanso que han sumado un total de 36 funcionarios, quienes tienen pendientes de 17 a 200 días.

En los documentos que fueron remitidos entre el 8 y el 12 de setiembre a esos despachos, se informó a los encargados de los departamentos de que existen funcionarios bajo su cargo que tienen dos o más períodos de vacaciones acumulados, a pesar de que la normativa lo prohíbe y les impone el deber de programar el disfrute de estas; la omisión podría generar eventuales responsabilidades.

Entre los trabajadores mencionados en las advertencias por acumular vacaciones se encuentra la directora de Educación Vial y varios funcionarios de esa división. (GRACIELA SOLIS)

MOPT propone cerrar Conavi, Concesiones, CTP y Cosevi

La Auditoría hizo referencia al criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) de febrero del 2019, el cual señala que “el cumplimiento de otorgar las vacaciones a cada uno de los servidores (…) evitaría además que ante una eventual liquidación por las no disfrutadas oportunamente, se tenga que cancelar cuantiosas sumas de dinero por concepto de indemnización”.

Asimismo, citó directrices institucionales y decretos ejecutivos enfocados en la contención del gasto, así como lo indicado en el Código de Trabajo con respecto a la acumulación de vacaciones.

“El artículo 31 inciso c) del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, señala que cuando un trabajador cese en su trabajo, tendrá derecho a recibir en dinero el importe correspondiente a vacaciones no disfrutadas, por lo que la omisión de programarlas podría generar gastos para la Administración. Cabe señalar al respecto, que a través del artículo 12 de la Directriz Presidencial No. 98-H, se dispuso lo siguiente como medida de contención del gasto público: “En materia de compensación de vacaciones (…) el Sector Público deberá efectuar todas las diligencias necesarias para no incurrir en ese tipo de gasto”, menciona la Auditoría.

Jerarcas del MOPT acumulan hasta 188 días de vacaciones

Otro señalamiento recuerda a los encargados de esos funcionarios que también se giró una directriz en enero del 2020, en la cual se indicó que las Oficinas de Recursos Humanos deben realizar una programación semestral sobre el cumplimiento de períodos de vacaciones de los servidores públicos del Gobierno Central.

Vacaciones acumuladas desde el 2017 Copiado!

El listado de funcionarios con mayores períodos de vacaciones acumulados, lo encabeza precisamente el director de Recursos Humanos, de apellido Méndez, quien acumula vacaciones desde el 2014 y suma en total un pendiente de programar de 200 días de descanso.

A Méndez, la Auditoría hace un llamado de atención para que en un máximo de ocho días, informe sobre la programación de dichas vacaciones pendientes, así como las gestiones para regularizar la situación de sus subalternos.

También figura en los documentos, el exdirector de Tránsito, de apellido Marín, quien suma 113 días acumulados desde el 2017 y ahora forma parte de la División Administrativa.

Entre otros jerarcas, también se menciona la directora a.i. de Educación Vial, Jaqueline Ruiz quien tiene 55 días que corresponden a los períodos 2020, 2021 y 2022, así como el director de Ingeniería de Tránsito, de apellido Araya, con 42 días.

Error en reforma del MOPT: ‘Siguió siendo una entidad de 4.000 empleados donde nadie sabía qué hacer’

En los oficios también se llama la atención directamente al director de la División de Infraestructura, de apellido Vega, pues como encargado de ese departamento, debería procurar el cumplimiento de esa directriz y en su caso acumula 60 días de vacaciones, por lo que se le previene de que debe de informar sobre la programación de sus días de descanso.

La Nación consultó vía correo electrónico a los funcionarios mencionados pero solo se tuvo respuesta de la directora de Educación Vial, quien indicó que esta es una “dinámica normal en la Administración” y que permite realizar la debida programación.

“No veo nada de extraordinario en la advertencia, ya que está dentro del giro normal de la Administración donde tanto el funcionario como la Administración pueden programar el disfrute de las vacaciones”, agregó.