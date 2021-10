Exdirector del Conavi: ‘Si tuviera que volver a pedir trabajo de peón para alguien, lo volvería a hacer’

Mario Rodriguez Mario Rodríguez dijo a los diputados que fue el primero en usar la palabra "cochinilla" cuando acudió al OIJ para denunciar hechos de corrupción en el Conavi. Foto: Captura de video.

El exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mario Rodríguez Vargas defendió este jueves una de las acciones por las que es señalado en el expediente judicial del Caso Cochinilla, ante los diputados de la comisión que investiga las supuestas irregularidades en obras viales.

Así lo hizo al responder una consulta del diputado del Frente Amplio, José María Villalta, sobre su supuesta influencia para que la empresa MECO contratara a un conocido suyo para los trabajos que se ejecutaban en el puente Binacional en Sixaola, Limón.

“Trabajé en Talamanca con los bribris, dos años, construyendo escuelas con métodos de participación de los bribris y en ese tiempo teníamos que subir el río Telire para llevar los materiales al colegio, donde estábamos haciendo las obras (...) Había un botero y él subió los sacos de cemento y las varillas por el río y un día en mi oficina recibo una llamada a través de mi secretaria de que hay un señor que dice conocerme y que esa persona viene de Talamanca. La secretaria lo único que dice es no tiene cita, le decimos que no lo atendemos.

“Soy hijo de un carpintero y vi a mi papá llegar a mi casa con los fierros, porque se había quedado sin trabajo, tengo hacia ciertas personas una sensación para identificarme con ellas, no le iba a decir a mi secretaria que no recibía a alguien que sabía de dónde venía porque no tenía cita. Esa persona llega a mi oficina y me dice ‘usted tiene muchos trabajos’, le digo no tengo trabajo, me dice: ‘necesito trabajo de peón, deme algún, trabajo no hay trabajo en Talamanca’.

Según su relato a los legisladores, días después en una reunión en la que coincidió con Abel González, de la empresa MECO, le pidió si podía ayudarle con un trabajo de peón: “Si podés se lo das, si no, no”, recordó haber dicho.

De acuerdo con el exjerarca, unos días más tarde, le pidieron el teléfono de la persona para contactarla y fue a través de su secretaria (situación que describe el expediente) que se lo hizo llegar.

“Era un trabajo de peón, es una persona muy humilde y sencilla y a mí, diputados actuales llegaron a mi oficina a decirme ‘no tenés obligación, pero necesito ayudar a una persona ‘¿podés ayudarme?’ y nunca me presionaron (...) tal vez ahí estoy actuando como que cada ladrón juzga por su opinión y como yo no estaba pidiendo cosas a cambio a los diputados que llegaron a pedirme si había posibilidad de que alguien trabajara como ingeniero o abogado en el Conavi, yo no me sentí obligado y nunca pude ayudar a ninguno.

“No le di seguimiento y no supe si se le pudo dar trabajo de peón a esta persona y si tuviera que volver a pedir a alguien que le dé trabajo de peón a alguna persona lo volvería a hacer, no estoy esperando a cambio ningún favor”, concluyó.

Rodríguez afirmó que nunca tuvo ninguna presión de parte de MECO para cobrar ese favor porque ni siquiera supo si a ese peón finalmente lo contactaron o le dieron el trabajo.

Los diputados también cuestionaron en repetidas ocasiones a Rodríguez sobre las dietas que recibió como miembro de la Fundación Costa Rica Canadá, a pesar de que tenía dedicación exclusiva en el Conavi, sin embargo aunque al inicio de la comparecencia dijo que esto era una mentira “que alguien inventó”, durante la etapa de preguntas rechazó referirse a este y otros temas que son mencionados en el legajo judicial.

Rodríguez fue director del Conavi desde el inicio de la actual administración, hasta mediados de julio, un mes después de los allanamientos realizados por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuando presentó su renuncia para acogerse a su pensión.

Noticia en desarrollo.