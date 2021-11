Director de emergencias del MOPT se autoasigna funciones y se niega a acatar órdenes, señala Auditoria

Una advertencia emitida por la Auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), señala que el director del departamento de Atención de Emergencias y Desastres de ese ministerio, se autoasigna gestiones que no corresponden con su cargo y además se niega a acatar órdenes de su superior inmediato. Además, indica que existe un aumento en el gasto de esa dirección en los últimos tres años.

En el oficio se hace referencia a varios informes de auditoría que se han venido realizando en los últimos meses y que no han sido atendidos, en relación sobre las actuaciones de un funcionario de apellido Arriola, quien ocupa de manera interina el cargo de director de Emergencias del MOPT.

“Realizar el desplazamiento para verificación en sitio por parte de la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres no se establece en ninguna normativa y, más bien, aparenta ser una actividad auto asignada; asimismo, tampoco se encontró normativa que les autorice directamente para la movilización de recursos, inspección y presencia de personal en sitio”, señala el oficio DAG-Adv.-2021-2032.

Según la Auditoría, las funciones del director de emergencias son coordinar con entes como el Conavi y la policía de tránsito que sí tienen recursos para atender los desastres. (Jose Cordero)

“De conformidad con las funciones de la referida Dirección, cuando se recibe una alerta por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, no le corresponde al Lic. Arriola ni a los funcionarios a su cargo atender el desastre, sino coordinar lo pertinente con las instancias que sí cuentan con recursos, competencias e incluso potestades públicas para la debida atención, como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Dirección General de la Policía de Tránsito y Sedes Regionales de la División de Obras Públicas, utilizando los sistemas que debe desarrollar previamente”, indica el documento.

Sin embargo, según dicha Auditoría, tras analizar oficios suscritos por la dirección de Obras Públicas en las que se giran a Arriola una serie de instrucciones relacionadas con la atención de alertas remitidas por la CNE, específicamente para considerar en primera instancia las contrataciones por imprevisibilidad por parte de la Dirección Regional del Conavi, se evidencia que “nuevamente la Dirección de Emergencias y Desastres se arroga potestades que no le corresponden y realiza funciones que van más allá de la coordinación”.

Defensa

En respuesta a uno de los oficios, Arriola manifestó que “las funciones y los procedimientos no se actualizan desde el año 2006, por lo que no son acordes con las actividades que actualmente se desarrollan y no consideran sistemas y tecnologías actualmente en uso, lo que dificulta su supervisión y fiscalización (…) valorando las actividades regulares que realiza esta Dependencia, se determinó que lo actuado dista mucho de sólo una labor de coordinación, la cual cabe destacar, es la actividad fundamental para la existencia de esta Unidad”.

Sin embargo, para la Auditoría la desactualización de funciones que se evidenció en el referido informe, no se relaciona con las labores de coordinación, sino con el riesgo de no contar con las actividades y controles necesarios para garantizar que los funcionarios conozcan con claridad su grado de participación y responsabilidad a la hora de atender las emergencias.

“El Lic. Arriola Flores se atribuye facultades que no le corresponden, ya que indica que supuestamente debe trasladarse al sitio de las emergencias y se niega a que su superior jerárquico conozca la correspondiente justificación y le otorgue o no un aval”, concluye sobre ese aspecto.

Otro de los hallazgos de la Auditoría advirtió que los vehículos asignados a la Dirección de Emergencias, cuentan con permisos para su uso fuera de la jornada ordinaria, emitidos por el señor Arriola, sin embargo, esos permisos se emiten con plazos que inician el primer día del mes y concluyen el último.

Es decir, que el funcionario autoriza permisos abiertos que facultan un uso permanente fuera de la jornada ordinaria, sin relacionarlo con un evento o justificación específica, negándose a remitir esa justificación a su superior jerárquico. Asimismo, añade que el director de emergencias opera vehículos de la Dirección a su cargo, e incluso en muchas ocasiones estos carros no regresan al lugar donde deben guardarse.

“Nótese que el respectivo vehículo (en referencia a una de las placas analizadas) reingresó a su lugar de pernocte durante la jornada ordinaria, únicamente en seis ocasiones en el transcurso de 8 meses, en las fechas del 23 y 30 de abril, 15 y 25 de junio, 02 de julio y 5 de agosto, todos de 2021, sin que exista ninguna función que justifique el traslado de funcionarios en vehículos de la Dirección de Emergencias y Desastres durante horas de la noche, ni se evidencie la necesidad de atender las restantes 37 incidencias en el sitio y fuera de la jornada ordinaria de trabajo”, cita el documento de la Auditoría.

El documento también señala que entre el 2019 y 2021 la dirección de Emergencias y Desastres, incurrió en gastos por jornada extraordinaria y pago de viáticos ocasionales, que representan una erogación de ¢1,5 millones por concepto de jornada extraordinaria y ¢22,7 millones por viáticos que incluyen hospedaje, alimentación y gastos menores para 10 funcionarios, incluidos el director de ese departamento.

“La autoasignación de funciones por parte del señor Arriola y el uso de recursos institucionales para financiar esas actividades, se contrapone a lo establecido en el artículo 110 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, el cual proscribe la autorización o realización de egresos manifiestamente innecesarios, exagerados o superfluos”, concluye el oficio de advertencia.

Además recuerda que negarse a justificar ante su superior jerárquico la necesidad de realizar giras, se contrapone al artículo 42 del Reglamento Autónomo de Servicios del MOPT No. 36235.

Ante esos hechos, la Auditoría pidió al director de la división de Obras Públicas, referirse en el plazo establecido sobre el aumento del gasto público y la negativa a acatar instrucciones del superior inmediato.