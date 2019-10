“Los nuevos proyectos que prepara un gobierno no los ejecuta ese gobierno, los termina ejecutando el siguiente o incluso el otro. Tenemos que tener la madurez para poder preparar proyectos y que no se detengan ni cambien por una administración, es un tema de continuidad en la política y de no evaluar los gobiernos solo por los proyectos que inaugura, sino por cuánto avanzan en cada una de las fases”, consideró Villalobos.