Indicios de solución a huelga

Pese a que las bases del Comité Cívico Nacional discuten desde ayer las propuestas de solución del conflicto presentadas por el Gobierno, las protestas frente a la Casa Presidencial en Zapote continuaron ayer y no se depondrán hasta que se inicien las negociaciones, afirmó la dirigencia gremial.

La huelga de educadores, que desde hace 24 días afecta a escuelas y colegios públicos, probablemente pronto tocará a su fin.

Una luz de esperanza se encendió ayer al final del camino, luego que el Frente de Organizaciones Magisteriales (FOM) aceptó discutir con sus bases una propuesta de solución que el Gobierno le presentó en las últimas horas.

El Poder Ejecutivo se compromete a crear una comisión de alto nivel para analizar el sistema de pensiones del Magisterio, así como a no adoptar represalias contra los huelguistas. Igualmente, pretende negociar la reposición del tiempo lectivo perdido.

Asimismo, el ministro de Trabajo, Farid Ayales, anunció, el martes en la mañana, la anuencia oficial a negociar con los otros sindicatos del Comité Cívico Nacional en torno a cinco demandas, entre ellas garantías sindicales, política salarial y reforma del Estado.

La iniciativa del Poder Ejecutivo para acabar la disputa que mantiene desde el 17 de julio con los docentes fue expuesta el lunes -a medianoche- por el ministro de Educación, Eduardo Doryan, y por el viceministro del ramo, Stéfano Arias. El documento lo recibió Wálter Silva, coordinador del FOM.

Silva dijo que es la primera vez que el Ejecutivo habla de negociación, pese a que en el texto no se cita una de las principales demandas de los maestros: derogar la ley de pensiones del Magisterio Nacional.

Dicha propuesta se presentó pocas horas después que, frente a la Casa Presidencial -en Zapote-, manifestantes jóvenes y miembros de los cuerpos de seguridad tuvieron una escaramuza al final de una masiva marcha nacional de protesta contra el Gobierno, que transcurrió pacíficamente.

La cúpula sindical del Magisterio prefirió no emitir ninguna opinión sobre el contenido de la propuesta. Mario Mondol, secretario general de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), comentó que podía dar pie a un texto de negociación. Antes de dar una respuesta, el Frente Magisterial llevará el documento a los 50 comités de base y, en unas 72 posiblemente asumirá una postura definitiva.

Mientras las posiciones duras parecen estarse ablandando, el exmandatario Luis Alberto Monge -en una carta pública enviada el martes al presidente José María Figueres- le dice que la autoridad gubernamental no se debilita si admite en la agenda del díalogo el tema de las reformas a la ley de pensiones.

Discutir sobre...

La solución a la huelga en escuelas, colegios y universidades probablemente se negociará durante el fin de semana y el retorno a clases puede acordarse para el lunes, según Mondol. Los docentes de San José fueron convocados para una asamblea, hoy a las 10 a.m., en la sede de la Asociación de Educadores Pensionados.

Básicamente, el Poder Ejecutivo propuso al Magisterio:

El Ministerio de Educación Pública se compromete a propiciar un clima de trabajo sin represalias. Pero esta no fue la única oferta de arreglo que formuló la administración del presidente José María Figueres.

Para mitigar el conflicto con el resto de las organizaciones sindicales que pertenecen al Comité Cívico Nacional (que junto a los educadores han tomado medidas de presión desde hace cuatro semanas), el ministro Ayales reveló una propuesta de negociación sobre cinco demandas que habían planteado los sindicatos: garantías sindicales, política salarial, reforma del Estado, dignificación del campesino y justicia tributaria.

La sexta era la derogatoria de la nueva ley de pensiones del Magisterio. Ayales entregó el documento al rector de la Universidad Nacional, Jorge Mora, quien lo llevó hasta la dirigencia sindical.

Juntos en esto

Tanto la dirigencia de los educadores como el Comité Cívico recalcaron que cualquier resolución sobre las ofertas citadas será tomada en conjunto y no separadamente.

Afirmaron que no cesarán su lucha por recuperar los salarios de los docentes que se unieron a la huelga y que fueron "retenidos" y no irán a la mesa de negociación si el mandatario Figueres no está presente en ella.

Para la cúpula de los educadores, entre jueves y viernes se procurará pactar un encuentro con el Gobierno para entregarle la respuesta. Adelantó que se pedirá la presencia, en calidad de garante, de la comisión designada por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, integrada por el arzobispo de San José, monseñor Román Arrieta; su obispo auxiliar, monseñor Antonio Troyo, y monseñor Francisco Ulloa, titular de la diócesis de Limón.

Creditos: Información elaborada por los periodistas Rónald Matute, Wílliam Alberto Méndez, Irene Vizcaíno, Mauricio Herrera, Nicolás Aguilar y el colaborador Pablo Bulgarelli. Fotógrafo: Rodrigo Montenegro