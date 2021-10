Hoy hace 50 años: Florencio del Castillo por fin volvió a Costa Rica

(alonso tenorio)

Texto original publicado por La Nación el 28 de octubre de 1971.

Florencio del Castillo regresó a su patria ayer. 193 años antes había nacido en la ciudad de Cartago, antiguo Ujarrás, donde hoy sus restos serán sepultados en solemne ceremonia que se inicia con una procesión desde la Asamblea Legislativa a las ocho de la mañana.

A los 32 años, en 1810, salió hacia España a las Cortes de Cádiz. De allí, pasó años después a Oaxaca, México y murió en esa ciudad en 1834, a los 56 años. Sus restos fueron desenterrados hace unas semanas y ayer llegaron en un avión especial desde esa ciudad, traídos por el Ministro de Educación de México, ingeniero Víctor Bravo.

El avión militar mexicano llegó a hora exacta al aeropuerto Juan Santamaría. Eran las 9 a. m. “Estos son los restos”, dijo el jefe del ceremonial mexicano Joaquín Bernal, al entregar el pequeño cofre al licenciado José L. Cardona, jefe de protocolo. “Traemos también una mascarilla de bronce de Juárez”, dijo.

El traslado al helicóptero del capitán Bonilla fue cosa de minutos. Catorce minutos después, en La Sabana, cayó el aparato y los guardias civiles Carlos Ramírez y José Aniceto Vargas llevaron el cofre hasta una urna funeraria forrada con la bandera de Costa Rica. Estaban allí el señor Presidente de la República y varios ministros.

En otras noticias:

“Guerra fría” contra médicos que incumplan

“Tenemos un código que respetamos al máximo. Su carácter es mundial. No hablarles, no referirles pacientes, una guerra sin cuartel, para aquel compañero que no cumpla las disposiciones que ha tomado el Sindicato de Médicos”, dijo a La Nación el Dr. José Antonio Delgado Mora, fiscal de esa agrupación.

El informante dijo que, “he oído que podrían recurrir a la ‘importación’ de médicos. En vista de esta posibilidad, y como nuestro código es mundial, hemos enviado comunicación a todos los sindicatos democráticos del mundo, para que esto no ocurra. Es decir, para que no permitan la salida de médicos cuya única misión sería la de echar por tierra nuestras justas aspiraciones”.

El Dr. Delgado dijo que la Unión Médica Nacional (gremio sindical) tiene unos 615 afiliados y que, “a todos se les ha indicado la lealtad que deben al gremio”.

Muchachos de catorce años ametrallaron soldados británicos

El ejército británico advirtió hoy que disparará contra los jóvenes que estén armados en Irlanda del Norte, después que dos muchachos de unos catorce años rociaron con fuego de subametralladoras a una patrulla militar.

La amenaza del ejército se hizo después de que dos soldados británicos resultaron muertos, al ser destrozado con una bomba un puesto del ejército en Londonderry; los terroristas lanzaron además un ataque concertado contra los hogares de varios policías en Irlanda del Norte.

El mayor de la guardia escocesa, Peter Johnson, dijo: si los jóvenes disparan contra los soldados, entonces se disparará contra ellos. Johnson dijo que su vehículo rural fue atacado en Belfast anoche por dos jovencitos que llevaban boinas negras, parte del uniforme del proscrito Ejército Republicano Irlandés.