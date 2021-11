Hoy hace 50 años: Cantón de Poás celebraba su 70 aniversario de fundación

Bastoneras alegran el ambiente en la celebración de los 70 años de fundación de San Pedro de Poás. (Rafael Pacheco Granados)

Texto original publicado por La Nación el 8 de noviembre de 1971.

Se celebró hoy el 70 aniversario de la fundación del cantón de Poás. Desde las nueve de la mañana hubo desfiles por las principales calles del lugar, encabezados por bastoneras y el estruendo de tambores. El Presidente Figueres llegó con retraso, pues se le esperaba a las 10:30 a. m. y llegó a las 12:15 p. m.

Figueres habló de agricultura y reiteró que “habrá que ir paulatinamente, abandonando el cultivo del café, debido a los bajos precios en el mercado internacional. Produjimos y vendemos a precios bajos. Costa Rica va a tener que abandonar el cultivo de café; no digo que a corto plazo, pero sí a largo plazo”.

A nombre de la comunidad Ricardo Arroyo pronunció vibrante discurso en que señaló que “aquí hay hambre, miseria, sufrimiento”. Señaló que “cómo es posible que San Pedro de Poás no tenga en 1971 más que un teléfono; que no haya aquí médico residente, no hay hidratantes para emergencias y no hay mercado. Urge un cambio radical”.

El diputado Edgar Arroyo señaló que “debemos unirnos para luchar por el progreso del cantón. Hay que hacer mucho por San Pedro de Poás”.

En otras noticias:

PLN ganó elecciones en nuevo cantón de Parrita

Dos de cada cinco parriteños no votaron en las pacíficas elecciones de hoy en este nuevo cantón. Todo se desarrolló con tranquilidad y no hubo necesidad de intervención de la Guardia Rural en ningún momento.

El Partido Liberación Nacional ganó las elecciones, tanto por número de votos recibidos como por número de regidores elegidos en estas votaciones. Liberación obtuvo un total de 1362 votos mientras la Unificación Nacional se quedó en 772 y el Partido Republicano Nacional sólo obtuvo 368.

Los otros dos partidos el PASO con 177 y el Demócrata Cristiano con 83 no alcanzaron votos suficientes para elegir un regidor.

Mal tiempo impidió llegar a la cumbre del Everest

Siete miembros de la expedición argentina que trataron sin éxito la conquista del Monte Everest regresaron ayer a Katmandú, declarando que el mal tiempo tuvo la culpa de su fracaso cuando se encontraban tan cerca de conquistar la cima más alta del mundo.

Los expedicionarios parecían cansados y abatidos por su desgracia de no haber podido completar la primera escalada del Everest en la temporada postmonzónica cuando tuvieron que desistir de su empeño el último domingo a 8107 metros de altura, al ver todos sus planes desbaratados por una gran tormenta de nieve.

Otra expedición compuesta por suizos fracasó asimismo en 1952 en su esfuerzo por alcanzar la cima del mundo en dicha época postmonzónica. Aquella misión estaba encabezada por el notable explorador montañista Norman Dyhrenfurth.