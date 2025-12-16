Hombre de 70 años murió baleado en Desamparados

Personal de la Cruz Roja Costarricense confirmó el fallecimiento del hombre de 70 años tras atender la emergencia en San Jerónimo de Desamparados (imagen ilustrativa). Fotografía:

Un hombre de 70 años falleció la noche de este lunes tras recibir impactos de bala en la cabeza durante una balacera en San Jerónimo de Desamparados, informó la Cruz Roja Costarricense.

La benemérita indicó que el incidente se reportó a las 7:54 p. m.

Al llegar al sitio, personal de una unidad básica atendió al paciente; sin embargo, los socorristas lo encontraron sin signos de vida, por lo que lo declararon fallecido en el lugar.

La Cruz Roja no brindó detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre posibles sospechosos.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán custodiar el cuerpo ahora retirado del lugar y seguir con la investigación correspondiente.