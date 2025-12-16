El País

Hombre de 70 años murió baleado en Desamparados

Víctima recibió impactos de bala en la cabeza en hecho violento ocurrido en San Jerónimo de Desamparados

Por Juan Fernando Lara Salas
Cruz Roja imagen ilustrativa
Personal de la Cruz Roja Costarricense confirmó el fallecimiento del hombre de 70 años tras atender la emergencia en San Jerónimo de Desamparados (imagen ilustrativa). Fotografía: (Cortesía Cruz Roja/Cortesía Cruz Roja)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

