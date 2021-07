Hace 50 años Viernes 20 de febrero de 1959

Expandir Reproducción automática 1 de 2 17 de Febrero del 2009,hora:9:04 a.m. La camara habla. Edici—n historica. fotos:carlos gonzalez/grupo nacion.

Centro de operaciones del hampa: el Mercado Central y alrededores

El Mercado Central capitalino y sus alrededores constituyen, desde hace suficiente tiempo, el centro de operaciones del hampa capitalina, por la seguridad con que operan.

Un informe en nuestro poder es alarmante: en un corto plazo se han cometido robos audaces en establecimientos, con una cuantía de varios miles de colones, la cual en realidad no es elevada, pero ello constituye un hecho de alarma entre los comerciantes. La manzana al costado oeste del Mercado es también condicionada por los cacos.

Carta de Pedro J. Chamorro C.

”Señor director de La Nación don Ricardo Castro Beeche. Estimado amigo: Permítame que, como residente en este hospitalario país, haga un breve comentario, no solo por la encantadora burla que hace de mi patria el señor Óscar Bákit, sino por la poco inteligente alusión que contiene sobre Costa Rica.

“De la raya fronteriza al norte, dice Bákit, que Nicaragua es beisbol por fuera, vigorón por dentro, y un Guardia Nacional adentro, y de la raya fronteriza al sur dice que los ticos son bien distintos de los nicas, porque estos son generosos hospitalarios y dispuestos siempre a la aventura”.

Que defienda su título, dicen a Julio César

Hasta nuestras oficinas se acercaron aficionados al boxeo para pedirnos digamos a Julio César, campeón welter nacional, que ponga en disputa su título, especialmente contra Sidney Brown, quien lo derrotó hace algunos meses por la vía rápida. A Julio César, la Comisión de Boxeo lo sometió a algunos exámenes para determinar su verdadero estado, pero parece que a nuestro campeón no le ha interesado hacer nada para ponerse en forma, y mientras no presente atestados médicos, no se le autorizará para que boxee.

La boda de mañana Cañas-Rodríguez

El caballeroso joven don Julio Adolfo Cañas Millán y la encantadora señorita Ana Cecilia Rodríguez Díaz recibirán la bendición nupcial, mañana sábado, a las ocho de la mañana, en la capilla del Sagrario de manos del reverendo padre Juan Zhimehain.

Son hijos, respectivamente, de los apreciables hogares de don Adolfo Cañas Vargas y doña Thelma Inés Millán de Cañas, y de don Bernardo Rodríguez Villalobos y doña Rita Díaz de Rodríguez, de quienes heredan el magnífico acervo de merecimientos.