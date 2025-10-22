Hace 50 años: Vecinos piden que se reparen las calles de Goicoechea

“Hace exactamente un mes y 15 días, el 4 de setiembre pasado, esta sección denunció en un reportaje similar el estado deplorable en que se encontraban para esas fechas las principales vías del cantón de Goicoechea”, reportó La Nación el 22 de octubre de 1975.

En aquel momento, regidores dijeron que no podían repararlas por falta de presupuesto y sugirieron que había un boicot político contra la Municipalidad por parte del Gobierno y de la fracción oficialista de la Asamblea Legislativa.

45 días después de la denuncia, los vecinos de Goicoechea volvieron a acudir a La Nación para pedir que alguien, ya sea la Municipalidad o el Ministerio de Obras Públicas, se interesen por esos trabajos, pues están “en el límite de lo intransitable”.

El fotógrafo Mario Roa visitó los principales distritos de este cantón, y mostró los miles de huecos sobre las calles y las dificultades que enfrentan los vehículos, con riesgo de daños o de sufrir un accidente.

Los vecinos se preguntan qué hace el diputado que eligió ese cantón. “Si acaso habrá olvidado de cuál era su función cuando llegara a la Asamblea Legislativa”.

Funcionarios municipales dijeron que no se ha procedido a la reparación o bacheo porque enfrentaron serias dificultades para adquirir el asfalto frío que requieren.

Agregaron que debido a la nacionalización del transporte de hidrocarburos, la empresa que les suministraba el asfalto ya no lo hace y han tenido que comprar un tanque de 1.500 galones para que viaje a Puntarenas y vuelva con ese producto.

Aseguraron que a finales de la presente semana o a principios de la siguiente contarán con el asfalto y podrán iniciar la reparación de las vías.

