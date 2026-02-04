Hace 50 años: Vecinos de Zarcero indignados por invitación hecha a Robert Vesco

Los vecinos de Zarcero, en Alfaro Ruiz de Alajuela, se mostraron indignados por la invitación hecha al financista estadounidense Robert L. Vesco por parte de la municipalidad de este cantón, reportó La Nación el 4 de febrero de 1976.

“Consideran una burla al pueblo ya no solo el acuerdo mismo, sino el que públicamente los munícipes negaran que lo habían tomado”, reportó el periódico.

El estado de ánimo quedó en evidencia cuando el expresidente Mario Echandi mostró a un grupo de personas varios documentos que confirmaron la existencia de la cuestionada decisión.

Vesco, acusado por un fraude de $224 millones y contribuir ilegalmente a la campaña de reelección de Richard Nixon, llegó al país como fugitivo en 1972.

La juventud local del Partido Liberación Nacional dirigió un comunicado a la municipalidad en el que solicitó la “inmediata renuncia” de los regidores implicados. Pidieron también que se envíe una carta a Vesco e informarle “que las personas que le invitaron no representan el sentir popular y comunicarle que el cantón de Alfaro Ruiz no lo recibirá con los honores mencionados”.

En la casa de Danilo Rodríguez, el expresidente Echandi se reunió con Alberto Rodríguez Baldi, presidente de la juventud liberacionista local, el profesor Carlos Murillo y Víctor Luis Muñoz, presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Zarcero. Allí mostró documentos con la firma del secretario municipal y varios regidores, además de los sellos de la municipalidad, que confirmaron la veracidad de la invitación.

La curiosidad: Escuela reabre matrícula

La Escuela Bilingüe Sonny anunció que reabrió su matrícula para el periodo 1976.