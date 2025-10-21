Hace 50 años: Universitarios combaten reforma constitucional

Cientos de estudiantes universitarios se movilizaron hacia la Asamblea Legislativa para protestar contra la reforma al artículo 85 de la Constitución Política, reportó La Nación el 21 de octubre de 1975.

Dicha reforma pretende crear un ente suprauniversitario para que distribuya los presupuestos, lo que, según los estudiantes, violaría la autonomía de los centros de educación superior del país.

Casi todas las asociaciones de la Universidad de Costa Rica se manifestaron en contra del proyecto y aún continúan reuniones entre alumnos, con representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).

El rector a. i. de la institución, Jorge Piza, manifestó que los diputados están a favor de la moción presentada para que se consulte el proyecto a las autoridades universitarias.

“Este punto es importante, porque así podremos exponer nuestras preocupaciones a los diputados e indicarles las causas de nuestra oposición a la reforma”, dijo Piza.

El proyecto no indica quiénes conformarían el ente encargado de los presupuestos de las casas de enseñanza superior. Los universitarios consideran que es “demasiado amplio en algunos de sus puntos, por lo que podría ser un grave atentado en contra de la autonomía”.

Por otra parte, grupos estudiantiles y asociaciones pidieron a los otros centros de educación superior (Universidad Nacional y Tecnológico de Costa Rica) que expongan su criterio con respecto a la reforma al artículo 85.

Los integrantes del Consejo Universitario se reunieron en sesión extraordinaria para discutir las nuevas mociones presentadas en relación al asunto, y acordaron elaborar una respuesta para los diputados.

