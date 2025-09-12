Hace 50 años: Todo listo para el viaje a Panamericanos

El boxeador José Lizano estuvo entre los vacunados antes del viaje a México.

El 12 de setiembre de 1975 La Nación publicó que la noche antes quedó debidamente formalizada la participación de Costa Rica en los Juegos Panamericanos de México, durante una reunión celebrada en el salón dorado de la Dirección General de Deportes.

Allí participaron miembros del Comité Olímpico Costarricense y los deportistas que representarán al país en fútbol, atletismo, natación, tiro, judo, boxeo y pesas.

Estuvo presente también Carlos Luis Araya, director de deportes, quien en conjunto con Rafael Barquero, presidente del Comité Olímpico, dieron una pequeña motivación a los asistentes sobre los preparativos que se tramitan para que el viaje se desarrolle con éxito, “amén de la forma en que todos están obligados a representar a nuestro país”.

Se informó que la delegación en pleno saldrá para México el 9 de octubre, tres días antes de la inauguración de los juegos, mientras que Rafael Barquero lo hará el día 6, con el objetivo de finalizar los detalles para el recibimiento de la delegación hospedada en la villa olímpica.

La reunión transcurrió cuando todos los deportistas llenaron la requerida fórmula de inscripción individual que deberá enviarse a México en los próximos días.

Por último, la mayoría de ellos fueron vacunados contra la gripe, ya que se informó que en México está azotando una fuerte epidemia.

De esa forma, quedó pendiente solo la reunión en que se entregará el pabellón nacional al delegado oficial, así como la juramentación para la delegación en pleno.

La curiosidad: Abierto nuevo piso en la Clínica Bíblica

La Clínica Bíblica anunció la apertura de un nuevo piso en su edificio en San José.