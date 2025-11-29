Hace 50 años: Periodistas escogen a su presidente

“Hoy se elegirá la Junta Directiva del Colegio de Periodistas. La asamblea general está convocada para celebrarse a las 7:30 de la noche”, reportó La Nación el 29 de noviembre de 1975.

Si por alguna razón no hubiera cuórum, se celebrará 30 minutos después con el número de asambleístas registrados.

Hay tres papeletas en disputa. Una presenta los nombres de Omar Gálvez, Wilfredo Chacón, Carlos Molina, Luis Cartín, Eduardo Castro, Manuel E. Morales y Rafael A. “Fello” Ramírez.

La otra es encabezada por Rolando Angulo y la integran Fernando Naranjo, Nora Ruiz, Beltrán Meza, Leonel Fernández, William Barrantes y Oscar Castro Vega.

La tercera papeleta es encabezada por Mauro Fernández, jefe de redacción de La Prensa Libre, quien tiene el propósito de coadyuvar en la unidad de los periodistas. Figura como vicepresidente Edgar León Vargas.

Los candidatos se comprometieron a contribuir para que durante la asamblea, ninguno de sus partidarios se desvíe de la discusión de los planes de gobierno, a fin de que la Junta Directiva pueda dirigir la actividad de forma ordenada.

Además, cualquiera que sea el resultado, ambos prometieron “colaboración irrestricta a los planes del grupo que triunfe”.

Angulo explicó que el momento transitorio de rivalidad no debe afectar la amistad entre los participantes, mientras que Gálvez indicó que una elección de miembros de la Junta Directiva debe procurar la cohesión de los “trabajadores de la noticia”.

“Empresas y trabajadores deben respetarse mutuamente en sus campos, pero con la mira puesta en la consolidación profesional, intelectual y material de ambas ramas del periodismo nacional”, dijo Gálvez.

La curiosidad: BCCR presenta una noche de documental

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) presenta, en Canal 7, el documental “La conquista del Monte Everest”.