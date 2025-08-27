Hace 50 años: Necesitamos más fogueos para evitar derrotas como el 7-0 contra México

El entrenador de la Selección, José Etchegoyen, y su auxiliar, Manrique Quesada, observan una práctica.

“Necesitamos más fogueo internacional para evitar marcadores como los del partido entre México y Costa Rica”, dijo el doctor Manuel Rapaport, delegado de la Federación de Fútbol de Costa Rica que comentó la catastrófica derrota 7-0 contra México, el 17 de agosto en el Estadio Azteca.

Rapaport asistió al congreso de la Concacaf, que se llevó a cabo en Acapulco, México. Luego se quedó en la capital para ver todos los partidos de la cuadrangular internacional en la cual participa Costa Rica.

Sobre las consecuencias del resultado contra México, dijo: “Lo más importante de este partido no fue su resultado sino las consecuencias que se pueden derivar del mismo; esperábamos que con esta selección se iba a abrir nuevamente el mercado mexicano para el fútbol costarricense, pero ahora será más difícil introducir equipos en este país, ya que para muchos aficionados los resultados son los que cuentan”.

“No será posible que a corto plazo el fútbol costarricense sea invitado a competir aquí”, lamentó.

Explicó que en ese partido fallaron mucho los zagueros laterales porque les dieron muchas libertades a los delanteros rivales. Cuando los aztecas recurrieron al juego aéreo, todos los balones cayeron a la cabeza de sus compañeros y así marcaron varios goles.

Cuando Costa Rica comenzaba a encontrarse, cayó el cuarto gol en contra.

Rapaport destacó únicamente la labor de Carlos Solano, ya que en el segundo tiempo entró a la cancha a intentar anotar un gol, pero no tuvo compañeros.

La curiosidad: Abierta inscripción de cerdos para exposición

A partir del 15 de agosto quedó abierta la inscripción de cerdos para la segunda exposición nacional agroporcina, que se celebrará en Aguas Zarcas de San Carlos, los días 10, 11 y 12 de octubre.