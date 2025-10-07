Hace 50 años: Más de 20.000 alumnos votarán en elecciones de la UCR

Algunos de los candidatos de las elecciones federativas de la UCR.

Cinco partidos políticos se disputan la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr), informó La Nación el 7 de octubre de 1975.

“La Universidad de Costa Rica se encuentra en una gran efervescencia electoral. Cientos de estudiantes escuchan atentos los discursos de los candidatos para decidirse por alguno”, reportó el periódico.

Las elecciones se realizarán en dos días, tanto en la Ciudad Universitaria como en los centros regionales.

Los cinco candidatos son Manuel Delgado, de Unidad Para Avanzar (UPA); Carlos Manuel Vargas, de Trabajo; Daniel Masís, de Faena; Fulton Arias, del Frente Estudiantil del Pueblo (FEP); y Fernando Coto, del Partido Acción y Cambio (PAC).

Delgado, del partido que actualmente ocupa la presidencia de la Feucr, definió su principal meta.

“Creemos que se debe resolver el problema del presupuesto, ya que el Estado ha aportado ¢71 millones, que es apenas el 50% de lo que se necesita. Creemos que el presupuesto está directamente relacionado con todos los demás problemas universitarios, tales como la falta de residencias estudiantiles, de instalaciones deportivas, carencias de aulas y profesores, etc.“.

Aseguró que UPA es una unidad de todos los estudiantes progresistas, democráticos y antiimperialistas.

“No somos estrictamente de izquierda, pues aceptamos sectores muy amplios”, agregó. Elogió la labor del Tribunal Electoral de la UCR, al afirmar que logró un respeto entre los partidos que nunca se había logrado antes.

La curiosidad: Costa Rica contra el Atlante

La Selección Olímpica de Costa Rica jugará contra el Atlante de México, en el Estado Nacional, como despedida antes de los Juegos Panamericanos en Ciudad de México.