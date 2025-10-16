Hace 50 años: Lucha entre Cuba y Estados Unidos en Juegos Panamericanos

La lucha entre el gigante, Estados Unidos, y el que aspira a serlo, Cuba, ha resultado más reñida de lo esperado en los Juegos Panamericanos de Ciudad de México, iniciados el 12 de octubre de 1975.

Mientras Estados Unidos cedió terreno en los dos primeros días de pruebas de atletismo frente a cubanos, brasileños, mexicanos y canadienses, sus dirigentes confían en que la natación les brindará medallas para sacar ventaja hasta el día de la clausura, el 26 de octubre.

Lo mismo sucedió cuatro años atrás, en Cali, Colombia, aunque en aquel momento los estadounidenses no se vieron tan asediados como en esta oportunidad.

Los cubanos presentan un conjunto de atletas que conjuga la experiencia de los consagrados y el ímpetu de los más jóvenes.

Por su parte, Estados Unidos no llegó a los juegos con todas sus grandes figuras, pero aun así su campaña en atletismo ha sido desalentadora. En la década de los 60, se daban el lujo de competir con atletas de segunda fila y salir airosos.

Los cubanos apenas intervendrán en las pruebas de natación, mientras que los estadounidenses aparecen como favoritos para adjudicarse prácticamente todas las pruebas.

La rivalidad entre los dos países no solo se refleja en los cuadros de medallas. Los cubanos que van a los estadios a animar a sus compañeros cuando a ellos no les toca actuar, se muestran inamistosos hacia los estadounidenses.

Los juegos han transcurrido con un tiempo agradable, luego que la lluvia amenazó con provocar problemas el primer día de competiciones.

La curiosidad: Los Presos en cadena nacional

La película Los Presos, dirigida por Víctor Ramírez y editada por Antonio Yglesias, será transmitida en cadena nacional.