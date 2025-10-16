El País

Hace 50 años: Lucha entre Cuba y Estados Unidos en Juegos Panamericanos

Estadounidenses esperan el inicio de las pruebas de natación para separarse en el medallero

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
histórico
La estadounidense Pam Jiles, al fondo, gana los 100 metros femeninos. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.