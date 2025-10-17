El País

Hace 50 años: La Iglesia católica es contraria a aceptar milagro del Cristo que sangra

Un supuesto Cristo sangrante causó revuelo en la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, en San José

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
vicario
El vicario general, Oscar José Trejos, se refirió al asunto del Cristo que sangra. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosIglesia católica
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.