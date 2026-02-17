Hace 50 años: Hospital Max Peralta es traspasado a la CCSS

El Hospital Max Peralta fue traspasado oficialmente de la Junta de Protección Social de Cartago a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en una ceremonia celebrada el 16 de febrero de 1976, al costado sur del centro médico.

El evento contó con la presencia del presidente de la República, Daniel Oduber, quien afirmó que “Costa Rica ocupa el primer lugar en salud y educación en América Latina y ello me ufana aún más de ser costarricense”.

Asimismo, Isaac Ortiz, presidente de la Junta, le dijo al presidente: “En sus manos deposito las llaves del hospital”. Oduber se levantó y las recogió. Luego las entregó a Jenaro Valverde, presidente ejecutivo de la Caja.

Ortiz, “con voz trémula”, recordó la labor de la Junta y resaltó el significado de este traspaso de un hospital cuyo valor alcazaba los ¢200 millones.

“Seguiremos trabajando por servir a la comunidad”, indicó, y agregó unas palabras para las personas que censuraron el traspaso: “Les decimos que tal cosa debía hacerse por imperativo de la ley y para no detener el progreso del país”.

También dio un discurso el doctor Claudio Peralta, quien en representación de los trabajadores dijo que “Costa Rica será modelo en salud”.

“Tenemos todos que agradecer a la Junta de Protección Social, que nos tiene uno de los mejores hospitales del país”, expresó Luis Guzmán, director del centro médico.

Mientras que el director de la Caja, el cartaginés José J. Coto, dejó constancia de que el acto es “trascendental” para Cartago.

