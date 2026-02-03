Hace 50 años: Gran actuación de corredores ticos en Panamá

El circuito de Río Hato, en Panamá, albergó el Gran Premio Viceroy, la primera carrera del Campeonato Centroamericano de Automovilismo, reportó La Nación el 3 de febrero de 1976.

El gran circuito de casi tres kilómetros se vio abarrotado por unas 30.000 personas, el domingo 25 de enero, que presenciaron la lucha entre los pilotos panameños, ticos, salvadoreños y colombianos.

En una calurosa tarde de verano se inició primero la competencia de turismo de serie a 60 vueltas y en la que se lucieron los costarricenses Guillermo Gutiérrez, en su Matra Chrysler, ganador de la categoría B, y el novato Rodrigo Barquero, quien ganó la categoría A en un Datsun 100A.

El favorito para el título absoluto era Enrique Molina, de El Salvador, con su Alfa Romeo, y quien dominó durante casi toda la competencia, pero una falla de última hora le hizo perder varias vueltas en el pit y le dio la victoria al colombiano Eduardo del Portillo, un novato que conducía un Porsche 911.

A la 1:30 p. m., se inició la segunda parte del programa, los 500 kilómetros de Panamá, con la participación de 33 carros: nueve de Costa Rica, dos de Colombia, uno de El Salvador y 21 de Panamá.

Debido a la duración de la competencia, casi todos los automóviles tenían dos pilotos, quienes conducían cerca de 60 vueltas cada uno. Al final, se impuso Jorge Arturo Valverde en su BMW Alpina, junto a Enrique Montealegre.

La segunda carrera del Campeonato Centroamericano se celebrará el 14 de marzo en La Guácima.

La curiosidad: La secretaria del año

La Asociación Nacional de Secretarias convoca a participar en el concurso de la secretaria del año.