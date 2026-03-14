Hace 50 años: Gabriel García Márquez conversó con ‘La Nación’

Gabriel García Márquez se refirió al golpe que le dio Mario Vargas Llosa.

Mucho se especuló de los motivos de Gabriel García Márquez cuando dijo que no volvería a hacer literatura “en tanto no caiga Pinochet” en Chile.

Al ser consultado por La Nación cuál sería la utilidad práctica de su protesta, replicó: “Despertar la rabia”.

“Había que hacer una huelga política. Se trataba de aprovechar políticamente lo único que no busqué, pero que me fue dado: la fama. La fama está sobrando, nunca la quise. Yo quería ser un buen escritor y mis libros... ya podían ser póstumos”, afirmó.

El puñetazo de Mario Vargas Llosa solo es ya “una pincelada marrón en el pómulo izquierdo y un mal recuerdo en el lóbulo de la memoria”. El colombiano aceptó una conversación dos semanas después del incidente, “porque las preguntas no serían las mismas que al día siguiente”.

Se refirió también a Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo, quien es para él “uno de los escritores más grandes de América Latina y del mundo”.

“No se le ha reconocido lo grandioso que es”, dice, tras reconocer que “sin la influencia de Rulfo” no podría haber escrito Cien años de soledad, publicada nueve años antes de esta entrevista. “Cuando leí Pedro Páramo, todo se me iluminó”, aseguró.

“Si Rulfo publicara algo ahora, correría a la primera librería y lo leería en el camino”, agregó.

Aseguró que no le preocupa que el lenguaje en Latinoamérica sea tan heterogéneo, dentro de la unidad regional que se busca.

“Lo de las lenguas no me preocupa. El mejor lenguaje es el que peor se habla, el que anda por la calle, el que hace la necesidad”, consideró.

La curiosidad: Danilo Arias a Canal 6

El periodista Danilo Arias, quien trabajó 21 años en La Nación, recibe una bienvenida en Canal 6.