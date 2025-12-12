Hace 50 años: Figueres sufrió un accidente

El expresidente de la República, José Figueres Ferrer, sufrió un accidente automovilístico el 11 de diciembre de 1975, reportó La Nación.

El hecho ocurrió en la recta de Taras, cerca de Cartago, a las 3:30 p. m., cuando se volcó su vehículo.

Fue trasladado rápidamente a la Clínica Católica de San José, donde fue atendido por los médicos Jaime Gutiérrez Góngora, Luis Burstin y Herman Weinstok, quienes le ordenaron que permanezca en reposo.

Su estado es satisfactorio, a pesar de que recibió varios golpes en diferentes partes del cuerpo.

“No fue nada muchachos, ya estoy bien”, dijo Figueres desde la Clínica Católica.

“Es un pretexto para dormir algunos días. No tengo fracturas a pesar de que la espalda me duele mucho”, agregó. Hizo la aclaración de que hablaba raro por los calmantes que le inyectaron en el hospital y no por estar borracho.

“Unas señoras me sacaron del auto volcado y me trajeron hasta aquí. En un momento creí que hasta ese momento me la había prestado Dios, pero ya ven que a la larga era que quería salir en los periódicos”, dijo.

En el cuarto 333 de la clínica se encontraban, además de los médicos, su hija muni de Jiménez Veiga, Fernando Batalla, su chofer Rogelio Calderón y otros amigos.

Calderón declaró que “veníamos tranquilamente hacia San José cuando de pronto se trabó la dirección y caímos a un lado de la carretera. El carro quedó despedazado”.

El chofer esperaba en ese momento el resultado de unas radiografías para saber si tenía su brazo derecho fracturado.

La curiosidad: Llegada de Santa Claus

Santa Claus llegará el 14 de diciembre a Costa Rica. A las 10 a. m. en el Estadio Ricardo Saprissa y a las 3 p. m. al Estadio Alejandro Morera Soto.