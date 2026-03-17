Hace 50 años: Exposición ganadera nacional cerca de iniciar

El lunes 29 de marzo de 1976 iniciará una nueva edición de la Exposición Ganadera Nacional en el redondel de Bonanza.

Al último corte, estaban inscritos 180 caballos y 300 bovinos, la mayoría de los cuales entrará al redondel para competir.

En cuanto a la competencia de cebú, se especula que será dura entre dos sementales que rivalizarán en la categoría de adultos. Uno lo presentará la hacienda Nambí, de José Ramón González Martén, cuyo animal el año anterior se clasificó en un primer lugar y como campeón joven.

El otro será presentado por hacienda El Real, de Álvaro Clachar, que se clasificó en segundo lugar en la edición pasada.

Llegarán varios ganaderos procedentes de otros países de la región, incluido un grupo de productores de Nicaragua que vendrá con el propósito de comprar ganado lechero.

Se anunció también la visita de ganaderos mexicanos, cuyo interés, entre otras cosas, es el de invitar a los costarricenses para que asistan a la XIII Exposición Nacional de Ganado Cebú, que se celebrará en Monterrey del 23 de mayo al 2 de abril, además del primer Congreso Mundial de Criadores de Cebú, en la misma ciudad, del 28 de abril al 1.° de mayo.

Jorge Arturo Acuña, jefe del Registro Genealógico del Ministerio de Agricultura y miembro del comité organizador de la exposición nacional, señaló que los jueces designados para clasificar el ganado son: H. McKitrick, ganado lechero; J. Miller, ganado europeo; y Carlos Eduardo Roberto Luján, para el juzgamiento de cebú.

La curiosidad: Complacido con el bulevar

En Cartas a la Columna, Arcadio Argüello afirma que “es un placer andar tranquilo, con el fin que se desee, por las pocas cuadras de la avenida central cerradas al tráfico de vehículos motorizados”.