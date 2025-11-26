Hace 50 años: Excedentes de arroz y carne en el Pacífico

En Cañas se celebró la primera feria para descongestionar los potreros de la región.

La región del Pacífico seco afronta dos graves problemas debido a los excedentes de ganado y superproducción de arroz, reportó La Nación el 26 de noviembre de 1975 en su Suplemento Agrícola.

En cuanto al ganado, se estaba a la espera de la resolución por parte del Gobierno de Venezuela para comprar 40.000 vaquillas, negociación en trámite desde hace tres meses que no se había concretado.

Ante esta incertidumbre, el Consejo Nacional de Producción (CNP) anunció que pondría en marcha otra negociación, pero con el Gobierno de Ecuador con el propósito de cambiar vaquillas con petróleo en un afán de hacer frente lo antes posible a la sequía que se aproxima.

Las instituciones mantienen la consigna de “descongestionar los potreros y vender ganado por todos los medios posibles”.

El Gobierno trató de dar todas las facilidades para lograr esto: baja de peso, de 375 a 350 kilos para el destace de ganado destinado a consumo interno, gestiones para sacar a la exportación 15.000 vacas viejas y destazar 5.000 más para el consumo nacional y agilización en los trámites para la citada negociación con Venezuela.

Entre los ganadores prima el criterio de que aun cuando llovió bastante en los dos meses anteriores, ello no bastará para enfrentar el problema, los pastos no crecerán lo suficiente y conforme se han levantado, el ganado, ávido de comida, lo ha devorado. El repunte de los pastos no pasará más allá de diciembre y en enero se comenzará a sentir la falta de pastos y agua.

