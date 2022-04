Hace 50 años: Empresa Saopin construía ‘supercarretera’ hacia Limón

(Jose Cordero)

Texto original publicado por La Nación el 7 de abril de 1972.

La efectividad del servicio que está prestando la denominada carretera rústica a Limón, la marcha acelerada de los trabajos que efectúa la firma Saopin en la nueva carretera al puerto, y los proyectos ya próximos a realizarse por parte de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) en pro de un mayor rendimiento de las instalaciones portuarias, han constituido una inyección de optimismo en el ánimo del lector de La Nación, bastante deteriorado por el “status” que impera en cuanto a ciertos servicios públicos elementales en la ciudad de Limón.

Una minuciosa gira por las dos vías, la rústica y la nueva carretera en construcción, en compañía del Ing. Juan Francisco Montealegre y el gobernador de Limón, Lic. Luis Demóstenes Bermúdez, ha servido para que estemos en condiciones de predecir un brillante futuro para esta provincia.

El Ministerio de Transportes está de lleno entregado a los trabajos de mantenimiento y reparación de la rústica. El hombre y la máquina se funden en la tarea de mantener en buenas condiciones de tránsito, esta fuente de riqueza para la economía nacional.

Conscientes de la utilidad que para el desarrollo de la vertiente atlántica supone, no se escatiman recursos en esta carretera, que como dijimos ayer, constituye el mejor tributo al empeño y dedicación de aquellos que en contra de las tesis pesimistas de una mayoría, hicieron posible que Limón dejara de depender del ferrocarril para la movilización de productos y personas.

En otras noticias:

Cuarenta vuelos de emergencia

“Cuarenta vuelos de emergencia, todos a lugares remotos para trasladar enfermos y accidentados, efectuaron los cinco aviones que tiene la sección aérea de Seguridad Púbica”, informó ayer el mayor Antonio Pereira, quien con el piloto de transportes pesados mayor Armando D’Ambrossio, dirige la sección mencionada.

El mayor Pereira añadió que “como se sabe, esta es una sección que presta casi exclusivamente servicios de tipo social. Tenemos la satisfacción de anotarnos el triunfo de haber salvado muchas vidas. Nuestros pilotos, arriesgándose a veces en medio de condiciones meteorológicas adversas han volado a sitios casi inaccesibles para transportar a personas enfermas o accidentadas que de otra manera habrían muerto.

“El excesivo movimiento a que me refiero, se produjo durante la Semana Santa. Varios de esos días no hubo vuelos de las compañías comerciales y se registraron numerosos casos de urgencia que se pudieron atender en hospitales porque nuestros aviones Cessnas 180 y 185, sacaron de la montaña a las víctimas”, concluyó el mayor Pereira, no sin antes felicitar a los pilotos que volaron constantemente, entre ellos el propio D’Ambrossio.

Reclusos soviéticos se cosieron la boca

Quince reclusos de un campamento de trabajo cerca de Leningrado, se cosieron la boca el mes pasado, en expresión de protesta por las condiciones imperantes allí, según una publicación clandestina dada a circulación en esta. La acción de aquellos reclusos fue difundida en la edición de marzo de Crónica de los acontecimiento actuales, una hoja escrita a máquina que aparece cada dos meses.

Seis de los que apelaron a ese medio para expresar sus protestas fueron trasladados inmediatamente a un hospital psiquiátrico especial de Leningrado, mientras los restantes quedaron en confinamiento solitario, dice la publicación.

Informó también la Crónica que el jefe del campamento fue separado de sus funciones a raíz del incidente. No es este el primer informe de tal naturaleza que se refiere a los campamentos soviéticos de trabajo.