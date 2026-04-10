Hace 50 años: Digno resultado del espectáculo Canto Nuestro

El espectáculo Canto Nuestro, auspiciado por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, tuvo una emotiva acogida del público, el 9 de abril de 1976 en el Teatro al Aire Libre.

Con un lleno total, participaron la Marimba Diriá, Viva Voz, Erome y Tayacán.

La primera parte estuvo constituida por una serie de tonadas campesinas del Valle Central de Costa Rica, detalló la columnista Lil Picado.

“Pero quiero poner énfasis en el mérito de Emilia Prieto, a cuya elogiosa labor corresponde la recopilación de dichas tonadas”, reconoció.

La segunda parte trató del folclor y la nueva canción costarricense y latinoamericana, en la cual se impuso el trabajo infatigable del grupo Tayacán.

“Reitero que todo el programa en general estuvo bastante logrado. Ahora bien, este logro merece que nos detengamos en fallas y aciertos, a fin de superar su calidad, pues nos encontramos frente a un intento realmente interesante”, indicó Picado.

Señaló, por ejemplo, que a lo largo de la presentación, los cantantes explicaban al público el origen de las canciones “de una forma un poco plana o monótona, como repitiendo un texto memorizado y carente, por tanto, de fuerza”.

Por otro lado, reconoció que la participación de Marimba Diriá fue memorable, al hablar de la esencia costarricense.

“Lejos de regodearse solo dentro de las fronteras de lo autóctono, el costarricense es sensible a las influencias, le interesan todos los habitantes del planeta”, afirmó.

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