Hace 50 años: Decenas de evacuados por inundaciones en San José

Por lo menos 25 familias fueron trasladadas en horas de la tarde y noche del 26 de setiembre de 1975, debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento de ríos y acequias que aumentaron su caudal en forma desmedida tras los fuertes aguaceros que impactaron el Valle Central.

“La alarma se dio a la central de la Cruz Roja al ser las 4 de la tarde, cuando los ríos Damas y Tiribí comenzaron a aumentar su caudal”, reportó La Nación.

El capitán Brenes, del cuerpo de socorristas, advirtió rápidamente a las familias en las zonas propensas a inundaciones para que abandonaran sus casas y se refugiaran en un lugar seguro.

Sin embargo, según él mismo lo manifestó, “nadie quiso hacer caso y cuando se vino el problema, hubo que correr a trasladar niños, mujeres y ancianos”.

Hubo inundaciones en Salitrillos y Patarrá del cantón de Desamparados, barrio Esquivel Bonilla de Guadalupe y Cinco Esquinas de Tibás. Pero la situación más grave se presentó en Desamparados, donde al menos 40 socorristas de la Cruz Roja tuvieron que trabajar para poner a salvo a las víctimas, pues el agua subía a casi un metro de altura.

Tres horas después, cuando disminuyó la lluvia, las personas afectadas, quienes habían sido refugiadas en las delegaciones cantonales de la Guardia Rural y en casa de algunos vecinos, regresaron a sacar agua y a salvar lo poco que quedaba de sus muebles y otras pertenencias.

“Fue algo nunca visto”, manifestó el capitán Brenes, con más de 15 años de trabajar en la Cruz Roja y acostumbrado a acudir al auxilio de familias en esta época del año.

La curiosidad: Queja por nombre de tarjeta

Un lector se queja del extraño nombre que ha asignado el Banco Crédito Agrícola de Cartago a una tarjeta de crédito: Bankamericard. “Debería el banco servir de ejemplo en la lucha de defensa del idioma”, manifestó.