Hace 50 años: Cruzrojistas costarricenses viajaron a Guatemala a rescatar afectados por el terremoto

Los cruzrojistas costarricenses que viajaron a Guatemala a colaborar en los rescates por el terremoto, ya regresaron al país después de ocho días, reportó La Nación del 13 de febrero de 1976.

“Prácticamente extenuados, pero con señalada alegría en sus rostros por la acción desplegada, ingresaron en el país ayer en horas de la tarde los miembros de la misión médica y de socorro enviada a Guatemala”, indicó el diario.

La delegación ingresó al Aeropuerto Juan Santamaría encabezada por el viceministro de Salud y jefe de servicios médicos de la Cruz Roja, Óscar Alfaro, así como por el jefe de la Unidad Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, Federico Faerron.

“Ellos atendieron, rescataron heridos, recuepraron cadáveres y los incineraron después, a pesar de las inclemencias del tiempo, pudieron trabajar con ganas”, declaró Alfaro.

El arribo se logró mediante vuelo especial de la compañía Lacsa, en la aeronave llamada Boruca.

Una caravana automotor acompañó a los rescatistas a su paso por la autopista General Cañas durante el recorrido realizado hacia San José.

El grupo estaba compuesto por nueve médicos, tres enfermeras graduadas, cuatro auxiliares de enfermería, siete elementos de la sección médica del Ministerio de Seguridad Pública y 20 socorristas de la Cruz Roja. Ellos fueron relevados por una nueva delegación enviada a Guatemala, país que sufrió un devastador terremoto el 4 de febrero de 1976.

La misión costarricense entrante se estableció en San Lorenzo de Tecpán.

La curiosidad: San Carlos muestra solidaridad

La Corporación Municipal de San Carlos mostró solidaridad con los guatemaltecos que sufrieron los embates del terremoto.