Hace 50 años: Concherías, disco que hará época

La ministra de Cultura, Carmen Naranjo, entregó oficialmente el disco “Concherías” a Carmen Granados, Antonio Gutiérrez y Daniel Gallegos en una ceremonia en el Teatro Nacional, reportó La Nación el 17 de setiembre de 1975.

“Este disco estaba proyectado hace mucho, y no fue sino por el empuje de Graciela Moreno que llegó a ser una realidad. Me da mucha alegría que ya está editado, imagínense que yo representé algunas de las obras de Aquileo Echeverría en la escuela, cuando tenía nueve años”, declaró Granados.

“Para mí ha sido un gran gusto plasmar un disco que será para la posteridad, y lo considero la culminación de mi carrera. La juventud tiene que conocerlo y volver a revivir esa Costa Rica que pintó Aquileo Echeverría”, agregó.

Luego, agradeció a todos los que hicieron posible la edición del disco.

Por su parte, la ministra Naranjo expresó: “Es una obra de innegable valor. Debemos reconocer la gran idea de Alberto Cañas de hacerlo con Carmen Granados y Antonio Gutiérrez, quienes han dado vida al lenguaje popular. Por eso creo que este disco va a hacer época en la historia del país”.

Aseguró que está interpretado por dos artistas que han interpretado importantes personajes nacionales, y han descubierto y dado vida al lenguaje costarricense.

Antonio Gutiérrez manifestó que estaba muy emocionado y orgulloso.

“Muy satisfecho con la dirección de Daniel Gallegos. Estuvimos muy bien dirigidos”, afirmó.

La curiosidad: Colegio de Periodistas contra La Talanguera

El sábado 20 de setiembre, el Colegio de Periodista jugará en la cancha de Palmares contra la oncena de La Talanguera.

El partido forma parte de las fiestas patronales de este cantón alajuelense, que todos los años invitan a los periodistas a participar.