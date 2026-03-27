Hace 50 años: Cartaginés vence 2 a 1 a Cuba

El arquero brumoso Montero jugó bien ante los cubanos. Observan Soto, Walter y García.

La Selección Olímpica de Cuba perdió su invicto en su gira por Costa Rica, tras caer 2 a 1 ante Cartaginés.

Los visitantes empezaron el juego con gran velocidad, mientras que los brumosos iniciaron de forma acuciosa, pero su nivel fue bajando conforme pasaron los minutos.

La inclusión del brasileño Odir Jacques, quien tenía bastante tiempo de no jugar, no le dio profundidad al Cartaginés. El delantero que sí llevó peligró al marco del arquero cubano fue Alfredo Piedra, y en la media cancha marcó diferencia Óscar Solera.

El marcador se abrió en el minuto 15, con gol del cubano Julio Cepero.

Al medio tiempo, cuando los jugadores del Cartaginés se dirigían a sus vestidores, Jacques y Richard González fueron agredidos con zapatos de fútbol de los integrantes de Cuba. El brasileño recibió un golpe en la ceja que le provocó un abundante sangrado, lo que obligó su sustitución.

La Nación se dirigió al vestidor brumoso para averiguar la salud de Jacques, pero según la crónica, “al parecer un señor que dice ser directivo del Cartaginés nos sacó a empellones”.

A los dos minutos del segundo tiempo, un tiro de Wally Vaughns pegó en la mano de un defensor cubano, y se señaló penal, anotado por Walter Elizondo.

El gol del triunfo llegó al minuto 34 del complemento, cuando Johnny Alvarado metió bola de profundidad, y Carlos Alvarado le pegó para enviarla al fondo de las redes.

Los minutos restantes fueron muy disputados, pero no hubo mayores incidencias.

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