Hace 50 años: Bony resguardó el vehículo de su amo en Desamparados

El perro fijaba su mirada en quien se acercaba al carro.

Dos reporteros de La Nación estaban en labores periodísticas en Desamparados, cuando encontraron un perro en un vehículo Jeep, tipo rural y sin puertas.

Dentro del auto estaban las llaves y pertenencias del dueño, y el perro, amarrado con una cadena a la base del asiento, miraba con desconfianza a cualquier persona que se acercara.

Los periodistas, durante una hora, recorrieron los negocios cercanos preguntando: “Mire, ¿no sabe usted quién es el dueño de ese carro en el que está un perro atado?“. La mayoría de respuestas fueron negativas.

La búsqueda parecía frustrada hasta que una persona afirmó saber quién era el propietario. “Sí, yo sé, está en aquella barbería”. En efecto, allí estaba. Se llamaba Wilfredo Chávez, vecino del barrio El Jardín de Desamparados.

Interrogado sobre el perro, la cadena y el carro contestó: “Así me defiendo de la delincuencia”.

Afirmó que es dueño del perro, llamado Bony, desde hace un año. “Me lo regalaron”, contó.

Manifestó que siempre sale con el vehículo, ata el perro y lo deja ahí por horas. “Mientras tanto, me dedico a realizar compras o las actividades del caso”, agregó.

Expresó que hasta ahora, nadie ha asaltado su carro. “He dejado cajas con dinero y muchos objetos de valor, y nunca ha sucedido nada anormal”, insistió.

Se manifestó cariñoso con el animal, el cual también está encariñado con su hijo.

El perro continúa en actitud seria, moviendo los ojos en forma constante.

