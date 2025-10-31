El País

Hace 50 años: Armas morales deben reemplazar a las letales, dice el papa Pablo VI

‘Lo que precisa, sobre todo, son armas morales que den fortaleza y prestigio a la legislación internacional’, dijo el Sumo Pontífice

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
El papa Pablo VI leerá ese mensaje el 1.° de enero de 1976. (STRINGER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosPablo VI
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.