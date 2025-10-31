Hace 50 años: Armas morales deben reemplazar a las letales, dice el papa Pablo VI

El papa Pablo VI leerá ese mensaje el 1.° de enero de 1976.

El papa Pablo VI dijo que “el hombre debería reemplazar las armas letales por armas morales, para bien de la paz mundial”, reportó La Nación el 31 de octubre de 1975.

El Papa emitió un mensaje dado a conocer por la Santa Sede el 30 de octubre, el cual será leído por él en el próximo 1.° de enero.

El Sumo Pontífice manifestó que “lo que precisa, sobre todo, son armas morales que den fortaleza y prestigio a la legislación internacional”, e hizo hincapié en que “el desarme es de todos o es un delito de frustrada defensa”.

También llamó a los fieles a estar atentos y tener paciencia en la gran causa de la paz mundial. Aseguró que posee dos sentimientos discordes en este asunto.

“Ante todo, vemos con placer y con esperanza cómo progresa la idea de la paz. Pero, por desgracia, vemos al mismo tiempo afirmarse fenómenos contrarios al contenido y al objetivo de la paz, y también estos fenómenos progresan, aunque limitados muchas veces a un estado latente, pero con indudables síntomas de incipientes o de futuras conflagraciones”, dijo.

Mostró su temor ante el crecimiento desmesurado de la dotación de armamentos en todos los países de la Tierra, y expresó su sospecha “justificada” de que el comercio de armas está alcanzando altos niveles en los mercados internacionales de la mano de la obsesión por la defensa.

“Aun proyectada como sencillamente hipotética y potencial, la defensa exige una carrera creciente de armamentos, que solo con su contrapuesto equilibrio pueden asegurar la paz”, manifestó.

Reconoció que la paz reclama “un continuo y prudente esfuerzo de aquella superior fantasía creativa que llamamos diplomacia, orden internacional, dinámicas de las negociaciones. ¡Pobre paz! ¿Cuáles son entonces tus armas?“.

