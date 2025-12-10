Hace 50 años: 1975, un año arrocero

1975 fue un año arrocero con una producción nunca antes registrada, reportó La Nación el 10 de diciembre de 1975.

En el Pacífico seco se cortaron 40.000 hectáreas de cultivo con una producción que superó un millón y medio de sacos, y en el Pacífico Sur, la segunda cosecha se estima en medio millón de sacos, mientras que la primera dejó poco más de un millón.

La producción arrocera total en el año pasa los 3 millones de sacos, lo estimado desde el inicio de las siembras, cuando se supo con exactitud de cuánto iba a ser el área cultivada.

La expresión “tenés una sonrisa de arrocero” se volvió común en los cantones arroceros de Guanacaste, pues los productores que obtuvieron una producción nunca antes pensada “se ríen de lo lindo cuando ven las plantaciones cuajadas del grano y las estibas de sacos que en camiones se transportan a los diferentes puestos de compra del Consejo Nacional de Producción (CNP)”.

En una visita a la zona, La Nación presenció el enorme esfuerzo por cortar, transportar, secar y almacenar las enormes cantidades del grano.

En la agencia de compras del CNP en Liberia, el ingeniero Eduardo Wong explicó que el arroz se enfarda a un promedio de 4.000 quintales diarios y a granel, se almacenan 3.000 quintales por día.

En la labor hay dos cuadrillas de 17 peones cada una que trabajan en dos turnos, para secamiento hay seis peones y un capaz, quienes laboran en tres jornadas y, además, hay diez reclusos del penal de Liberia que trabajan en la construcción de pilas improvisadas.

La curiosidad: En búsqueda de recolectores de café

La Oficina del Café lanza su campaña para que las personas se unan a la recolección de café.