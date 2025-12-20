Hace 50 años: 11 jóvenes, promesa para las artes plásticas costarricenses

Óleo de Boris Muñoz, adquirido por el presidente de la Asamblea Legislativa.

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica ha graduado a 11 jóvenes “que se presentan como una promesa para las artes plásticas nacionales”, reportó La Nación el 20 de diciembre de 1975.

De 90 estudiantes que ingresaron cinco años atrás, solo ellos alcanzaron la meta.

Se trata de Blanca Ruiz, Georgina Pino, Boris Muñoz, Olga París, Grace Herrera, Xinia Marín, Adilia Paniagua, Lilliana Calderón, Flory Acuña, Ivette Guier y María Gutiérrez.

César Valverde, director del departamento de Artes Plásticas, los calificó como un “grupo luchador, que ha tratado de expresarse en el difícil lenguaje del arte”.

Cada uno escogió sus propios temas y utilizó una técnica particular.

Por ejemplo, Blanca Ruiz recurrió a luminosos y formas abstractas con la técnica de ensamble y relieve. Georgia Pino se inclinó por las formas “extrañas y sugerentes que nos sumergen en un mundo fantástico”.

Boris Muñoz entremezcló “figuras y planos superpuestos de gran belleza”. Olga París presentó figuras costarricenses en su tarea cotidiana. Grace Herrera tomó el paisaje tico transformando los colores en un conjunto armonioso “que da un tono mágico o irreal, portador así de una mayor universalidad”.

El grupo de cerámica, cuyo lema “no ocultes la arcilla como si fuera indeseable, déjela hablar”, lleva en sí la intención y calidad de su trabajo. Este grupo logró crear “con ese material opaco de forma color simple, objetos decorativos o utilitarios en donde la belleza está siempre latente”.

La curiosidad: Desfile artístico

Los Hicsos, Kodokan, Los Presidentes, Modulación 75, entre otras bandas y artistas, se presentaron el sábado 20 de diciembre de 1975 en Canal 7.